L'excònsol espanyol a Edimburg acusa Borrell de donar-li «ordres inconstitucionals»

L'excònsol espanyol a Edimburg, Miguel Àngel Vecino, que va ser destituït pel ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat que mai va fer "res sense ordres" del seu gabinet. Vecino ha confirmat que va enviar un missatge acusant el ministre de donar-li "ordres inconstitucionals", com publica Voz Pópuli, però s'ha negat a entrar en detall perquè ha interposat una demanda als tribunals pel cessament."S'han portat molt malament amb mi", ha dit en declaracions a l'ACN. Vecino ha justificat que presenta el recurs judicial per defensar "el seu honor" que "el ministeri ha deixat pels terres". "No tinc res a amagar", ha assegurat, remarcant que té proves per defensar que va complir ordres del ministeri.El Ministeri d'Exteriors va cessar al juny cònsol general espanyol a Edimburg, després que Vecino afirmés en una carta que si Escòcia assolia la independència, no hauria "d'esperar a la cua" per tornar a la Unió Europea (UE). La missiva es va publicar a The National i en ella el fins ara cònsol expressava la seva opinió, en la línia de la del ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, que va dir que en cas d'acord entre Londres i Edimburg per fer un referèndum, Madrid reconeixeria la nova Escòcia independent perquè no voldria ser "més papista que el papa".Vecino anava més enllà en negar que, després, i des de fora de la UE, una Escòcia independent s'hagués de posar "a la cua", per darrere d'estats com Turquia o Sèrbia. "L'entrada a la UE no depèn de cap manera d'esperar en una cua", assegurava el cònsol a la carta.

