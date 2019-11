L'hivern arriba de cop

Les properes jornades continuaran marcades pel pas de sistemes frontals, amb precipitació sobretot al Pirineu, i vent de component oest marcat a gran part del territori. La temperatura tindrà una tendència a la baixa. pic.twitter.com/3b1dtPzEqQ — Meteocat (@meteocat) November 6, 2019

L’hivern ja és aquí. El termòmetre anirà baixant progressivament en els propers dies i les nevades es repetiran al Pirineu, sobretot al vessant nord. Caldrà treure els abrics de l'armari. Ahir ja es van acumular uns quants centímetres de neu a diferents punts de l’Alt Pirineu i Aran , per damunt dels 2.000 metres.De cara a la tarda d’aquest dijous, però, el sol s’imposarà al conjunt del país, amb temperatures que aniran a la baixa. La cota de neu al Pirineu, on hi haurà algunes precipitacions, se situarà per sobre els 1.500 metres.Divendres ens creuarà un front, augmentaran les precipitacions que podrien caure puntualment arreu del país, i el mercuri continuarà baixant, en un ambient totalment hivernal.Dissabte, una pausa. Durant tot el dia sortirà el sol i les temperatures es recuperaran lleugerament. Al vessant nord del Pirineu farà més fred, hi haurà força núvols i es poden produir nevades.El diumenge es tornarà a repetir la situació de divendres, però més accentuada. Un altre front portarà de nou núvols i nevades al Pirineu, amb una cota que caurà fins als 900 metres. Les temperatures baixaran una mica més.De cara a la setmana que ve no s'esperen gaires canvis.

