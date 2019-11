El PSC apel·la a fer possible «l'Espanya del diàleg» a través del Senat

El PSC apel·la a l'Espanya del diàleg i vol fer del Senat una peça clau per fer-la possible. El partit ha presentat avui el manifest Ara, Senat. Ara, diàleg, signat per un seguit de personalitats de la societat civil, com el president José Montilla, el catedràtic Xavier Arbós, el compositor Lluís Cabrera, la filòsofa Victòria Camps, els exalcaldes Joan Clos i Jordi Hereu, l'exdiputat de CiU Josep López de Lerma, Joan Manuel Serrat, els editors Fèlix Riera i Jorge Herralde, el notari Mario Romeo, els actors Ramon Madaula i Abel Folk, i l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, entre d'altres."Espanya és un país plural i divers", comença el manifest, que proposa "fer del Senat la clau de volta" de l'Espanya del diàleg. Sense esmentar en cap moment el terme "plurinacional", el PSC expressa el seu suport a Manuel Cruz perquè continuï sent president del Senat amb dos objectius: abordar els nous problemes socials, com el despoblament, la privacitat o els reptes de la longevitat, i impulsar un nou pacte territorial, que sigui fruit del diàleg i enforteixi "l'autogovern i el reconeixement, els vincles i la unió de tots".Miquel Iceta ha recordat que ell no va poder ser president del Senat perquè "l'independentisme va impedir que el PSC tingués un representant al Senat" i ha assegurat que les del 10-N són "unes eleccions contra el bloqueig". Iceta ha dit que ara, a diferència d'altres moments, "els valents no són els radicals, som els moderats".Iceta ha dit que una de les claus de la cohesió territorial passa per aclarir quina és la capacitat de les comunitats autònomes de participar en les polítiques d'Estat. "Falta cultura federal i no tenim institucions federals", s'ha lamentat el primer secretari del PSC, que ha recordat que quan es va fer la Constitució encara no estaven estructurades la major de les comunitats.Manuel Cruz ha afirmat que "el diàleg no és el mateix que la negociació, és anterior a ella, implica el reconeixement de l'altre". Cruz ha considerat que el diàleg suposa admetre que l'interlocutor pot tenir la seva part de raó. Ha assenyalat que "el bon polític és el que es deixa convèncer".Cruz ha fet una defensa del paper jugat pel Senat, que és encara molt desconegut per la ciutadania. Cruz ha explicat que la segona lectura que fa la cambra alta dels projectes legislatius que passen pel Congrés permeten majors consensos. Ha matisat Iceta al dir que hi ha instruments de caire federalista, com les conferències de presidents autònoms. Ha advocat per reformar el reglament de la cambra en un sentit "federalitzant".

