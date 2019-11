«El suïcidi és la principal causa de mort no natural entre els joves a Catalunya»

Un total de 150 professionals que treballen amb joves han estat a Granollers en el marc de la IX Jornada de la Taula de Salut Jove del Vallès Oriental. Ho han fet per debatre sobre el suïcidi i les autolesions.Pere Castellví, professor lector del departament de Medicina de la UIC , explica ala importància de la prevenció i de la implicació de tots els actors que estan en contacte amb joves i adolescents.-No hem de fer alarmisme gratuït, però sí que és cert que és la primera causa de mortalitat no natural entre joves i homes. És, per tant, una problemàtica que s'ha d'abordar adequadament.-Tradicionalment el suïcidi ha estat l'aneguet lleig dels problemes de salut pública. S'han fet polítiques de prevenció pels accidents de trànsit i aquests s'han pogut reduir. I són la meitat d'afectats que els suïcidis! També s'han fet campanyes per aconseguir una major conscienciació pel que fa a la violència de gènere. Són exemples que es pot fer alguna cosa més.-Estem en període electoral, és un bon moment per demanar polítiques de prevenció. L'abordatge és important. L'OMS diu que s'ha de fer entre molts actors, no només els professionals de la salut. Amb els adolescents tenim el marc d'escoles i instituts, on estan obligats a anar. Si s'establís una xarxa de salut que també impliqués educació, serveis socials, àmbit local i unes polítiques d'inversió en infraestructures podrem detectar precoçment que una persona pot estar en situació de risc.-Que la persona que es vol suïcidar no demana ajuda és un dels molts mites que existeixen. Al contrari. Aviam, són adolescents, a vegades no expressen les emocions de forma adequada i als adults potser ens costa interpretar els senyals. Però ells busquen mètodes per dir-nos que estan malament i que tenen un problema emocional, ja sigui a famílies o amics o publicant coses a les xarxes socials.-Són actors molt importants, i sovint els referents. El problema és que ens hem adonat que venen desesperats al sistema de salut perquè no saben detectar i abordar el problema. I des de la salut no hem sabut obrir-nos a la societat i donar eines i informació que puguin ser útils.-Hi ha la creença de veure-ho tot plegat com una etapa transitòria i que sí, ja li passarà. Però aquesta problemàtica l'hem de tenir molt en compte, detectar-la i donar-li la importància que es mereix.-Tradicionalment s'ha dit que si reportes alguna cosa sobre un suïcidi dones idees a la gent que corre risc de voler-ho fer. Miri, els últims 7 o 8 anys s'han fet estudis per resoldre aquest dubte, tant pel que fa a col·lectiu de risc com a població en general. El resultat és que no existeix risc si les coses es fan bé.-L'OMS, per exemple, va redactar una guia per com reportar adequadament els casos de suïcidi. Recomana no dir com es va suïcidar la víctima, no posar-ho en primera plana, no incloure fotos del lloc, donar un telèfon o informar dins la notícia que hi ha centres de salut que et poden ajudar, entre d'altres. Miri, a la jornada he explicat dos exemples molt clars.-He preguntat als 150 assistents si recordaven com es va suïcidar Kurt Cobain, l'any 1994, i com ho va fer Robin Williams, tot just el 2014. El resultat: un 30% recordava com ho havia fet el músic i cantant, i només tres o quatre com ho havia fet l'actor.

