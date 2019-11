​El BBVA confirma la desacceleració de l'economia valenciana, que continuarà el 2020

L'economia valenciana continuarà creixent en el que queda del 2019 i també en el 2020, tot i que ho farà a un ritme menor que els darrers anys. Així, les previsions de BBVA Research apunten al fet que l'any que ve el creixement del PIB rondarà l'1,4%, mentre que les perspectives d'increment en finalitzar l'any són del 2%, segons informa el Diari la Veu Aquestes xifres permeten assumir al banc que l'economia valenciana encadenarà set anys consecutius de creixement. No obstant això, reconeixen que la desacceleració econòmica és una realitat i que l'any 2018 va ser "més intensa" del previst. Així ho han explicat aquest dimecres el responsable d'Anàlisi Econòmica de l'Entitat, Rafael Doménech, i el director de la Territorial Est de BBVA, David Conde, en una trobada amb mitjans de comunicació on han detallat les informacions recollides a la revista Situación Comunidad Valenciana, corresponent al segon trimestre del 2019.No obstant això, els experts asseguren que l'escenari que es presenta és "benigne", perquè, al seu parer, la desacceleració comença a frenar-se i han descartat, de moment, un escenari de recessió econòmica mundial.Segons han explicat, el moment de desacceleració que s'està vivint s'explica principalment per la revisió a la baixa de la comptabilitat estatal i la revisió a la baixa del creixement econòmic de l'Eurozona. També per les incerteses derivades del Brèxit; la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina; la política aranzelària impulsada per Donald Trump, i la situació política espanyola, amb Catalunya i un cicle electoral dilatat com a teló de fons.Com a factor determinant, des del BBVA Research apunten també a la caiguda de la demanda interna, que ha sigut més extensa del previst i que ha comportat l'alentiment de la despesa de les llars valencianes. Al seu parer, les causes d'aquest alentiment radiquen en l'esgotament de la demanda acumulada durant la crisi i els efectes de les polítiques expansives. No obstant això, assenyalen que la desacceleració està sent menys intensa al País Valencià que a la resta de l'Estat.En part, això es deu al fet que durant els nou primers mesos del 2019 l'evolució de la demanda externa ha sigut favorable, gràcies sobretot al "bon comportament del turisme nacional". També s'han recuperat les vendes en béns d'equipament i s'ha recuperat el sector automotriu.Si es compleix l'escenari previst, BBVA Research assenyala que es crearan entre el 2019 i el 2020 74.000 nous llocs de treball, fet que permetria reduir la taxa d'atur fins al 13,3%. Aquesta xifra estaria 1,3 punts percentuals per damunt dels nivells precrisi. Al respecte, els responsables del banc han explicat que el creixement de l'ocupació va en la línia del creixement del PIB i que per això ha estat més fort a l'inici de l'any que al final.Tot i que es mantindrà el creixement, apunten que hi haurà diferències territorials i que el dinamisme de l'ocupació es donarà principalment als municipis de les grans àrees urbanes de València, Castelló i Alacant, així com a Torrevella, la Costa Blanca, Oriola i Gandia. Amb tot, preveuen que el nivell d'ocupació al País Valencià se situï 6,4 punts percentuals per baix dels nivells precrisi.Com a principals reptes, apunten a la dificultat per a cobrir determinades vacants per falta de formació i a l'alta incidència de l'atur juvenil i de llarga durada, que continua "molt per damunt" dels nivells de l'any 2008.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor