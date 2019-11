Poble Lliure se suma als actes de la Diada de la Catalunya Nord

🔴 SEM CATALUNYA NORD, FEM PAÏSOS CATALANS!

✊ 360 anys d'ocupació, 360 anys de resistència!



📝 Manifest del 7 de Novembre, Diada de la Catalunya Nord. pic.twitter.com/G5oINniTts — Poble Lliure 🎗 (@Poble_Lliure) November 7, 2019

Poble Lliure ha donat suport a les convocatòries per aquest 9 de novembre amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord que se celebra el dia 7. Al matí, se sumaran al vermut al Pertús convocat pel Tsunami Democràtic i el Pícnic per la República, i a la tarda, a Perpinyà, faran una manifestació sota el lema "Sem Catalunya Nord, fem Països Catalans. 360 anys d'ocupació, 360 de resistència".En un comunicat fet públic aquest dijous, recorden que enguany es compleixen 360 anys de la signatura del Tractat dels Pirineus i reivindiquen que els nord-catalans han "resistit la dominació i l'intent d'aniquilació de la identitat catalana".Poble Lliure repassa les mobilitzacions recents a la Catalunya Nord. Recorden que s'ha aconseguit frenar l'intent de no oferir places de professors de segon gran en català, també el moviment de les armilles grogues fortament reprimit, o les manifestacions feministes en aquest territori. En la mateixa línia, també ressalten la manifestació d'ara fa un any a Perpinyà que va congregar catalans "de banda i banda del Pirineu": "És important que aquest vincle s'estengui i es consolidi".

