Un organitzador de la Via Bàltica compara Espanya amb Rússia, la Xina i Turquia

Un dels organitzadors de la Via Bàltica, la mobilització d'Estònia, Lituània i Letònia que va impulsar el moviment independentista en aquests tres països, creu que l'actitud de l'Estat espanyol amb Catalunya és comparable a la de la Unió Soviètica, la Xina o Turquia.En declaracions a mitjans des de Tallin, Üloo Laanoja critica que el govern espanyol hagi aprovat un decret digital que permet tancar webs i xarxes socials en cas "d’amenaces a l’ordre públic". "No m'ho esperava, és una còpia de la Xina. Ni tan sols Rússia fa això d'aquesta manera, potser Turquia ho intenta. Però un estat membre de la UE? És increïble", afirma.Üloo Laanoja assegura també estar "molt sorprès" per la sentència del judici del Suprem, que va condemnar a penes d'entre 9 i 13 anys de presó als líders independentistes."Esperava que el judici acabés amb alguna sentència simbòlica. Pensava, realment, que hi havia estat de dret a Espanya, que existia", explica. "Desafortunadament, no és així, hi ha presoners polítics, a Espanya", afirma l'activista estonià."Si recordo el comportament de l'imperi soviètic abans que recuperéssim la nostra independència, i la comparo amb el comportament de l'Estat espanyol, és molt similar", afegeix.Amb tot, recorda que els activistes independentistes bàltics no van acabar a la presó, tot i que "va anar d'un pèl". "Ningú sabia si tindríem èxit, la reacció d'aquell govern soviètic era com la del vostre, tot el que s'aprovava a Estònia es suprimia des de Moscou", recorda.Laanoja afirma també que "la Unió Europea està cega" davant del que està passant a Catalunya i Espanya. "Veuen tot el que passa arreu del món, critiquen la Xina a Hong Kong, parlen de Birmània, però en situacions similars a Europa no els agrada intervenir", lamenta.L'estonià també veu una actitud diferent amb Polònia i Hongria que no s'aplica a Espanya. "Perquè a ells sí, i no a Espanya?", es pregunta, afirmant que "els polítics que s'asseuen al voltant de la mateixa taula són amics i no volen actuar uns contra els altres".

