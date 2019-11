Les activitats del Tsunami per la jornada de reflexió del 10-N

Tsunami Democràtic ha confirmat a 48 hores de la jornada de reflexió prèvia a la cita electoral del 10 de novembre "centenars d'activitats" de "protesta i cultura" a més de 200 poblacions catalanes i de les Balears en el marc de la "jornada de desobediència" a la Junta Electoral Central anunciada fa una setmana. Segons explica, desenes de músics, escriptors, professionals i activistes s'han sumat a la iniciativa "a favor dels drets fonamentals".L'objectiu del moviment és "recordar" a l'estat espanyol que "l'única via" per resoldre el conflicte "és la política". Barcelona, Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Valls, Reus, Vic o Manresa són algunes de les localitats on hi haurà activitats relacionades amb la convocatòria. A banda dels municipis catalans, Tsunami informa que també han registrat activitats poblacions de les Illes Balears com Palma, Montuïri o Esporles.A Barcelona hi haurà actuacions de grups i músics com All Foll, Els Catarres, Monste Castellà, Ebri Night, Elèctrica Dharma, La Folie, Gertrudis, Joan Rovira, Miquel del Roig, Músics per la Llibertat, Pepet i Marieta, Salva Racero o Zebrass. També hi haurà poesia de la mà d'Aina Torres, David Casasses i David Caño o parlaments d'activistes sobre drets socials i llibertats.Tsunami seguirà penjant a les seves xarxes socials els cartells que des de cada població s'estan fent arribar amb iniciatives promogudes per particulars, associacions, agrupacions i tot tipus de col·lectius a encara més municipis, afirma el col·lectiu.Finalment, Tsunami Democràtic fa una crida a ampliar la convocatòria per "insistir que Catalunya necessita una solució política" i que l'Estat "ha de reflexionar" sobre el reconeixement del dret a l'autodeterminació o la llibertat dels presos, exiliats i represaliats.

