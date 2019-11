Toni Soler, sobre les denúncies contra gags: «Direm el que haguem de dir fins a l'últim dia»

Avui hem sabut que la Fiscalia, després d’obrir diligències contra aquest programa i contra el Polònia, també podria investigar el grup Manel...



El presentador i humorista Toni Soler ha respost a les diligències obertes per la Fiscalia aquest dimecres contra un gag del seu programa Està passant arran d'una denúncia presentada pel sindicat CSIF. Davant d'això Soler ha insistit que "en aquest programa seguirem dient el que haguem de dir fins a l'últim dia".El vídeo en qüestió fa una parodia de les actuacions policials fetes durant els aldarulls després de la sentència de l'1-O i inclou imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectils de foam. Segons la denúncia presentada pel CSFI, l'esquetx suposa un delicte d'odi i d'injúries contra la policia.Pel que fa al Polònia, a l'esquetx hi surt un grup que simula ser Manel interpretant una cançó i un ball sota el títol Poli band. Segons CSIF, comparen la policia amb una "banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament".Aquesta darrer cas ha tingut molt de ressò a les xarxes socials ja que al document presentat es demanava citar al quartet català, quan aquest no tenia res a veure amb el gag. Passant per alt el fet que es tractava d'una parodia interpretada per uns actors i que es basaven en el single Boy Band per fer el vídeo.

