​Mor a causa d'un virus la dofí més vella del Zoo de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la mort a causa d'un virus de l'exemplar femella de dofí més vell del zoo de la ciutat . La setmana passada es va detectar una malaltia de possible origen víric en el grup de dofins del complex i es va iniciar un dispositiu de vigilància estreta i tractament dels animals.Tres dels membres del grup han respost adequadament a aquest tractament, i tot i manifestar alguns símptomes moderats de malaltia, mantenen una evolució favorable. L'Anak, la femella del grup, no va respondre, però, de la mateixa manera i va mostrar un procés amb afectació digestiva que es va anar agreujant i complicant fins a causar-li la mort. La causa final de la defunció la determinarà la necròpsia.Segons s'informa des de l'Ajuntament, l'Anak era la matriarca del grup de dofins allotjats al zoo de Barcelona, on va arribar l'octubre del 1990. Tenia uns 34 anys, una edat prou avançada per aquests exemplars que poden arribar fins als 40. Durant aquests anys va tenir quatre fills, dos mascles i dues femelles. El més jove, el Nuik, viu encara al delfinari del Zoo i dos més, Leia i Kuni, estan ara a l'Oceanogràfic de València.Actualment l'Anak estava seguint amb la resta del grup el pla d'entrenament i adaptació necessaris per preparar l'anunciat trasllat dels dofins del zoo a una nova instal·lació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor