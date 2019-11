Enxampen a Lleida una taxista que no havia tingut mai el carnet de conduir

La Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat un taxista aquest dilluns per conduir sense carnet, Els agents han anat a l’avinguda de Sant Ruf, a l’altura del carrer d’Alfred Perenya, en rebre un avís d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra que havia aturat un taxi amb motiu de fer un control de documentació.La policia ha comprovat que la conductora d’aquest vehicle, de 35 anys, no li constava en vigor cap tipus de permís de conduir perquè no l’havia obtingut mai. També han comprovat que dins del taxi hi havia tres passatgers que han confirmat que havien pujat al taxi a l’avinguda de l’Alcalde Porqueras per tal d’anar a un local d’oci.La patrulla ha comprovat que el vehicle tenia la llicència de taxi a nom d’una altra persona i era d’una altra població. Davant els fets han fet la denúncia de transports corresponent per fer transport de passatgers sense autorització i la denúncia i les diligències penals per conduir sense haver obtingut mai cap tipus de permís i han traslladat el vehicle al dipòsit municipal.

