El Regne Unit rebutja tramitar per ara l'euroordre contra Ponsatí

El Regne Unit rebutja tramitar per ara l'euroordre contra Clara Ponsatí. Les autoritats policials britàniques consideren que hi manca "informació essencial" sobre el delicte de sedició i han demanat a l'estat espanyol que n'ampliï els detalls de manera "urgent". La informació ha transcendit a primera hora de la tarda, però el posicionament britànic ha anat variant amb el pas de les hores. En un primer moment, es considerada "desproporcionada" l'euroordre, però finalment el Regne Unit ha dit que únicament hi falta més informació. I el govern espanyol ja s'ha compromès a facilitar-la.En un missatge que fet públic a última hora d'aquest dimecres, les autoritats policials britàniques han ressaltat que la petició del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "no proveeix detalls suficients de la naturalesa del delicte" de sedició de què s'acusa Ponsatí. En aquest sentit, per exemple, apunten que no consten ni el moment ni el lloc on es va cometre. A banda, recorden que la petició "ha de mostrar una connexió clara entre el delicte i l'individu anomenat", en aquest cas Ponsatí.Per tal que l'euroordre pugui prosperar "sota l'acta 2003 d'Extradició", el Regne Unit reclama que aquests detalls siguin proveïts "amb caràcter d'urgència". En el comunicat que les autoritats policials britàniques han remès a l'Estat s'afegeix que, "un cop aquesta informació hagi estat afegida" a la petició, es valorarà si és pertinent detenir Ponsatí, tal com reclama Llarena.Finalment, el missatge demana disculpes per la "mala comunicació" que han dut a terme en primera instància, quan s'ha afirmat, efectivament, que l'euroordre era "desproporcionada" i que no es detindria Ponsatí. De tota manera, han recordat també que en cap moment s'ha tancat la porta a revisar la decisió si arribava la nova informació de part de l'Estat.Per la seva banda, el govern espanyol ja ha assegurat que el procediment judicial segueix el seu curs i, a través d'una nota, ha explicat que s'estan fent les gestions pertinents per a concretar i facilitar la informació que sigui necessària "per mitjà dels procediments de cooperació judicial i policial previstos". A més, l'executiu ha recordat que la sol·licitud d'execució d'una ordre de detenció i lliurament europea és un procés de caràcter eminentment judicial.Cal recordar que l'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, no donava el cas per rebutjat després de conèixer-se la notícia, i afirmava que restava a l'espera del que pogués passar en els propers dies, si arribava més informació des de Madrid. En tot cas, segons l'advocat de Ponsatí, el document de l'euroordre incloïa "contradiccions", mencionava alhora els delictes de rebel·lió i sedició i era un "intent caòtic i arrogant" d'aconseguir l'entrega.Anwar ha explicat que l'euroordre, de prop d'una seixantena de pàgines, només menciona l'exconsellera "breument, en dues pàgines, i sense cap claredat sobre el seu rol" en els presumptes delictes. A més, explica les activitats del moviment independentista des del desembre del 2012, tot i que Ponsatí només va ser consellera des del juliol del 2017 i fins a l'aplicació del 155.Per l'advocat, l'euroordre "hauria de ser un element de profunda vergonya" per a les autoritats espanyoles, a les que acusa "d'abusar del procés" europeu d'entrega. L'advocat també adverteix a Pedro Sánchez que les seves declaracions sobre la fiscalia converteixen en "una broma les afirmacions de l'Estat espanyol de tenir separació de poders".

