La defensa dels CDR: «No hi ha base jurídica pels delictes que se'ls imputen»

L'organització Alerta Solidària, que coordina la defensa dels nou membres dels CDR investigats en el marc de l' Operació Judes , ha sortit al pas de la revelació d'elements del sumari judicial , que apunten una suposada voluntat dels detinguts d'adquirir explosius i ocupar el Parlament amb el coneixement del president Quim Torra "Constatem que no hi ha base jurídica pels delictes que se'ls imputen", assegura en declaracions aPellicer insisteix que Alerta Solidària no dona validesa jurídica a la declaració d'un dels empresonats, en què reconeix l'adquisició de materials que suposadament podien esdevenir precursors d'explosius i demana disculpes per les seves accions. "Intentarem que l'Audiència Nacional no validi les declaracions", apunta."Un dels detinguts va trigar cinc dies a disposar del seu advocat de confiança i un altre 25 dies. Ells i les seves famílies van rebre coaccions, i alguns van passar 30 hores sense tenir garantits els seus drets mínims com a detingut", argumenta Pellicer. El portaveu d'Alerta recorda que en els dos casos en què es va privar els investigats de disposar de l'advocat que havien triat, les famílies van sol·licitar l'habeas corpus per "detenció il·legal".El sumari de l'Operació Judes té nou volums i per ara la defensa n'ha pogut accedir a vuit. "No hem tingut cap element detallat que justifiqui les imputacions per terrorisme, estralls en grau de conspiració i tinença d’explosius", defensa.Alerta Solidària tampoc dona per fet que els investigats planegessin ocupar el Parlament. "En cas que fos així, es tractaria d'una mobilització social", argumenta Pellicer.L'advocat defensa que l'ocupació d'edificis públics l'han protagonitzat al llarg dels anys sindicats, la PAH o el moviment estudiantil. "No hauria d'estar ni contemplat com a delicte al codi penal, i la jurisprudència així ho recull", afirma.Pellicer també critica la filtració del sumari a mitjans de comunicació. "Entra dins la dinàmica de generar un determinat relat", argumenta, alhora que recorda que la revelació parcial del sumari s'ha produït a quatre dies de les eleccions del 10-N i el mateix dia de la "ficada de pota" del president espanyol Pedro Sánchez, assumint que l'executiu té control sobre la Fiscalia , i del "revés" de la justícia del Regne Unit rebutjant l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí Alerta Solidària ha convocat aquest divendres una roda de premsa a Barcelona per aprofundir en el posicionament de les defenses. "Volem ser ètics i rigorosos, però també defensar les famílies amb dents i ungles a nivell comunicatiu", conclou.

