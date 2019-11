JxCat s'agafa a la pífia de Sánchez i al triomf de Ponsatí per remuntar el 10-N

Torra felicita Ponsatí pel fet que el Regne Unit hagi rebutjat l'euroordre contra ella: "No s'ha rendit i ha guanyat", apunta el president

Josep Maria Matamala, mà dreta de Puigdemont, assegura que "l'únic que es pot fer" en aquestes circumstàncies és votar formacions independentistes, també les que no són JxCat

La mort del pare de Carles Puigdemont ha impregnat des del primer moment el míting de Junts per Catalunya (JxCat) a Girona, un dels feus de la formació. Laura Borràs, candidata al Congrés dels Diputats, ha destinat els primers minuts a llegir un poema de Joan Vinyoli per fer costat a Puigdemont i també a enviar un missatge a l'Estat: "Això no ho oblidarem mai". En clau política, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat Pedro Sánchez d'haver "esborrat" la separació de poders a Espanya per clarificar que la Fiscalia General de l'Estat obeeix les ordres del poder executiu . La pífia de Sánchez i el triomf judicial de Clara Ponsatí al Regne Unit són elements als quals JxCat s'agafa per remuntar el 10-N, uns comicis claus per al seu futur com a formació.Torra, emocionat, ha arrencat assegurant que es tracta una "nit molt difícil" per la mort del pare de l'expresident, i ha recordat que el va anar a veure a l'estiu. "Vam tenir una llarga estona de conversa amb ell i la mare de Puigdemont. Li vaig portar uns quants llibres", ha rememorat el president, que va tornar a veure'ls fa un mes i mig. "Avui els envio una fortíssima abraçada", ha apuntat Torra, que coneix un dels germans de Puigdemont perquè és arxiver a Santa Coloma de Farners i ell l'havia visitat en més d'una ocasió. Això era, ha dit, quan tenia temps per revisar arxius.El president també s'ha referit al debat d'ahir a la nit a TV3, en el qual Borràs "va fer-se sentir per sobre dels altres" en un clima de crispació. "Va mantenir una mínima formalitat i elegància. Gràcies per representar-nos ahir com mai ho ha fet ningú", ha destacat Torra, que també ha volgut felicitar Clara Ponsatí perquè el Regne Unit ha descartat la petició d'extradició a Espanya per "desproporcionada" . "No s'ha rendit i acaba de guanyar l'euroordre", ha assegurat el president de la Generalitat."I la tercera felicitació [després de les de Borràs i l'exconsellera d'Ensenyament] és per al president Sánchez. Si algú es pensava que hi havia separació de poders, ell ha dit que la Fiscalia depèn del govern espanyol. Em sembla enormement irresponsable, per l'escàs prestigi democràtic de l'Estat, que avui s'ha esborrat. Avui l'Estat ha fet un colossal ridícul internacional", ha apuntat el dirigent independentista, que ha demanat una "resposta col·lectiva" per sortir "enfortits" de la prova que passa Catalunya.També ha enviat un missatge a ERC, els socis de Govern de JxCat, per tal que acceptin la proposta de Borràs de formar un únic grup parlamentari independentista al Congrés dels Diputats. Aquesta proposta no ha rebut ni tan sols resposta dels republicans, que la menystenen, però JxCat insistirà en la qüestió fins al final per seguir enarborant la bandera de la unitat en la recta final de la campanya electoral.El missatge de Sánchez ha estat un dels punts informatius de la jornada que ha tingut a veure amb la Fiscalia. El ministeri públic també ha rebut una querella per part d'un sindicat de funcionaris per un gag del programa Polònia de TV3 en el qual, parodiant una cançó de Manel, s'incidia en les actuacions policials contra els aldarulls. La denúncia va dirigida contra el grup de música en una situació que és esperpèntica."La justícia espanyola és més espanyola que justícia", ha destacat Borràs, que ha definit Sánchez com un "xèrif de broma" per la voluntat de voler fer tornar Puigdemont. "Potser tornaran els mètodes dels GAL", s'ha preguntat. La candidata ha assenyalat que cal un "tsunami democràtic" per confrontar davant del "tsunami predemocràtic" a l'Estat. També ha acusat Sánchez d'actuar amb "xuleria espanyola".Cap al final de la intervenció ha incidit en el grup parlamentari únic a Madrid. "Anem junts i mostrem que som capaços de fer el que JxCat ja és capaç de fer: una forquilla ideològica molt àmplia per anar endavant", ha assenyalat Borràs, que també ha dedicat retrets moderats cap a la CUP. Els anticapitalistes aspiren a robar vots de JxCat, especialment a Barcelona i a les comarques gironines, un dels feus de Puigdemont. "Separats perdem sempre i junts ho podem tot", ha ressaltat, al mateix temps que insistia que no faran president Sánchez pel seu to -i actuacions- amb Catalunya.El candidat de JxCat al Senat per Girona, Josep Maria Matamala, ha assegurat que sentia "ràbia" pel fet que Puigdemont no pugui assistir a l'enterrament del seu pare, i ha agraït en nom seu les mostres de suport rebudes al llarg de les últimes hores. "L'únic que podem fer és anar a votar", ha apuntat Matamala, que ha indicat als electors que, en cas que no vulguin votar les sigles nacionalistes, ho facin per ERC o la CUP.Mariona Illamola, cap de cartell per la demarcació al Congrés com a independent, ha carregat contra els candidats espanyols perquè "no tenen ni idea" de dret europeu. "Hem d'anar a Madrid per evidenciar que se'ns estan conculcant els drets més fonamentals", ha destacat Illamola, que també ha denunciat els greuges envers les comarques gironines. "Ara som conscients de la feina que ens encomanen els ciutadans, i per això JxCat som imparables. Som l'opció seriosa", ha remarcat la candidata.Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, ha assegurat que Puigdemont és una de les persones "més valentes que coneix". "Ell vol que avui expliquem la importància de JxCat", ha assenyalat Madrenas, que ha enviat una abraçada "plena d'escalf" a la família. "Farem honor a la valentia del nostre president i nosaltres també ho serem", ha ressaltat la també diputada al Parlament. En clau política, Madrenas ha definit Girona com un territori "desacomplexadament independentista", i ha ironitzat amb les lloances de la ciutat que va fer la princesa Elionor aquest dilluns a Barcelona.En referència a la CUP, que vol "bloquejar-ho tot" al Congrés -"sense assistir als plens, la qual cosa és treure la veu legítima de Catalunya a Madrid", ha definit-, i també ha tingut paraules cap a ERC pel seu vot "a canvi de res" a Sánchez. "Nosaltres som al centre. Els que no defallirem mai en el camí cap a la independència, i els que no renunciarem mai a fer política", ha ressaltat la dirigent nacionalista, que ha demanat "passar el rasclet" perquè "JxCat és més forta del que alguns volen fer creure".

