Rufián acusa Sánchez de «rebentar» la separació de poders

"Avui s'ha vist clarament que Sánchez és qui està darrere de la presó injusta dels nostres companys i companyes"

La insinuació que ha fet el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre que és el govern espanyol qui controla la Fiscalia ha aixecat polseguera, especialment en l'independentisme. I és que la polèmica dona munició els partits que acusen l'Estat d'utilitzar els tribunals per atacar la dissidència. ERC, que concentra aquesta campanya en el cos a cos amb els socialistes, ha sortit en tromba contra el president en funcions, a qui Gabriel Rufián ha acusat de "rebentar" la separació de poders a Espanya. "Deixi de fer el ridícul", li ha demanat des del míting a Flix.El candidat republicà ha argumentat que, a quatre dies de les eleccions del 10-N, Sánchez està "trencant i rebentant" la separació de poders "inherent a qualsevol democràcia" amb l'objectiu d'anar en contra de la "dissidència política catalana", motiu pel qual ha tornat a demanar que els socialistes siguin derrotats a Catalunya. Rufián ha alertat que, en menys de 48 hores, Sánchez ha "insultat i atacat l'escola pública catalana", els mitjans de comunicació públics i ha "criminalitzat" els votants de l'1-O. "Ara que a la Junta Electoral li dona per prohibir tantes coses, podria prohibir fer el ridícul en campanya", ha ironitzat.També el president del Parlament, Roger Torrent, ha tirat tota la cavalleria per sobre del líder del PSOE, a qui acusa de ser responsable de l'empresonament dels nou líders independentistes. "Avui el senyor Sánchez, amb l'obsessió que té per convertir-se en el portaveu de la dreta, ha admès que controla la Fiscalia. Avui s'ha vist clarament que Sánchez és qui està darrere de la presó injusta dels nostres companys i companyes", ha etzibat Torrent.La lectura que ha fet el dirigent republicà és que als socialistes se'ls ha "escapat de les mans la campanya" per la seva "obsessió amb la gran coalició amb el PP" i ha acusat Sánchez de ser pitjor que Mariano Rajoy. "Sánchez, si vostè ens vol a la presó, li direm que guanyarem", ha sentenciat tot fent una crida a aglutinar el vot independentista en ERC.Aquest mateix argument ha estat el que ha desenvolupat el número tres de la candidatura, Joan Josep Nuet, que ha fet una crida a "concentrar el vot" el 10-N en ERC. Ha apel·lat a persones que en el passat han votat socialista, comuns o convergents i els ha dit que ara toca votar "el partit que pot guanyar les eleccions del 10-N, ERC". "El 10-N votem contra la sentència. Concentrem el vot en la força de política que pot guanyar: en Esquerra Republicana i Sobiranistes", ha manifestat.

