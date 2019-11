VÍDEOS Una protesta antifeixista obliga els Mossos a acordonar un míting de Vox

EN DIRECTE Assistents a l'acte de Vox s'han enfrontat als manifestants que bloquejaven l'accés a l'acte. La policia els ha convidat a entrar per un altre accés; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/AxdiWf2AdM — NacióDigital (@naciodigital) November 6, 2019

EN DIRECTE Assistents a l'acte de Vox surten de l'edifici amb banderes espanyoles i les despleguen davant dels manifestants, que xiulen de manera generalitzada; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/jErOdGItzh — NacióDigital (@naciodigital) November 6, 2019

Una protesta convocada pel CDR Barcelonès ha obligat els Mossos d'Esquadra a acordonar aquest dimecres l'entrada d'un míting de Vox al Centre Cívic de Sant Martí, a la capital catalana. Prop d'un centenar de persones han acudit a la protesta antifeixista a les portes del centre, on des d'un inici ja hi havia dues furgonetes dels Mossos.Poc abans de l'inici de l'acte, els concentrats han cridat consignes contra els assistents que anaven arribant al míting com ara "Fora feixistes dels nostres barris" o "franquistes". La tensió s'ha incrementat quan els CDR s'han acostat a les portes del centre intentant barrar el pas a les persones que volien entrar dins de la sala del centre.Ha estat en aquest moment quan una desena d'agents dels Mossos han acordonat físicament l'entrada situant-se als dos accessos exteriors de l'edifici. Alguns dels assistents a l'acte han sortit en diverses ocasions de l'interior de l'edifici i han desplegat banderes espanyoles, davant la xiulada i la cridòria generalitzada dels concentrats.A la sortida de l'acte, poc després de les vuit del vespre, un grup de manifestants ha cremat propaganda electoral del partit d'extrema dreta.

