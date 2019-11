Borrell demana evitar un «enfrontament ètnic» a Catalunya

EN DIRECTE Una trenta de persones convocades pels CDR demanen l'alliberament dels presos polítics al Parc Tecnològic de Cerdanyola del Vallès, abans que comenci un míting del PSC encapçalat per Borrell; informa @andreumerino https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/aKL7D3ZR2a — NacióDigital (@naciodigital) November 6, 2019

El ministre d'Afers Exteriors en funcions i cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha demanat aquest dimecres en un míting del PSC a Cerdanyola del Vallès evitar que es produeixi un "enfrontament ètnic" a Catalunya. "En el sentit d'identitats contraposades", ha dit.Borrell ha estat el cap de cartell de l'acte electoral i ha dedicat gran part del seu discurs al conflicte polític català, que segons ell és un "problema de convivència". "Com a ministre he intentat explicar que és un problema entre catalans", ha explicat.Un conflicte que, segons Borrell, ha registrat episodis de "violència extrema", que no es veien des de temps immemorials. Concretament des de la "reconversió industrial", ha dit.A l'hora d'assenyalar responsables, ha posat el focus sobre un independentisme "totalitari". Ha posat com a exemples el rebuig a la visita del rei expressat diumenge i dilluns a Barcelona i les vagues a les universitats. Uns centres universitaris que ha qualificat de "temples de la intolerància" actualment a Catalunya.La principal conseqüència d'aquest "totalitarisme", segons Borrell, és l'exclusió social dels ciutadans que no són independentistes. "No deixaré que em facin fora de Catalunya", ha etzibat, alhora que llançava un avís per a navegants. "A l'Espanya constitucional, la secessió no és possible".Borrell també ha defensat Espanya com un estat de dret i ha ironitzat amb l'acampada que des de fa una setmana centenars de joves mantenen a la plaça Universitat de Barcelona: "Si aquest país fos una dictadura, a bones hores estarien acampats a la Gran Via".Borrell ha arribat a l'acte mentre a l'exterior de la carpa del Parc Tecnològic de Cerdanyola una trentena de manifestants, convocats pels CDR, protestaven per la seva visita i reclamaven l'alliberament dels presos polítics.

