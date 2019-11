Els CDR detinguts planejaven tancar-se al Parlament, segons el sumari de l'Audiència Nacional

Els detinguts durant l'operació Judes planejaven tancar-se al Parlament de Catalunya per encàrrec d'un "grup secret" anomenat "CNI català", segons recull el sumari de l'Audiència Nacional. Concretament, qui ho havia de fer eren els membres de l'Equip de Resposta Tàctica dels Comitès de Defensa de la República, i entre altres coses, havien de garantir la logística i la seguretat necessàries perquè es poguessin mantenir comunicacions dins i fora de l'edifici en el dia que anomenaven "el dia D".Així ho recull el sumari de la causa oberta a l'Audiència Nacional al que ha tingut accés Europa Press i en el qual la Guàrdia Civil explica que va ser Ferran Jolis Guardiola, en presó provisional i pertanyent al CDR de Santa Perpètuade Mogoda, qui va crear l'ERT, als quals va definir com "un equip bastant bèstia".El mateix Jolis, en resposta a preguntes de la Guàrdia Civil, va explicar que l'encàrrec anava amb la intenció que el president de la Generalitat, Quim Torra, "s'hi quedés tancat a dins per al dia D".D'acord amb les perquisicions, la seva missió és "dur a terme les accions més sensibles, seguint la línia estratègica dels CDR, que requereixen un plus de compromís i professionalitat en la seva execució".En aquest context, el 8 d'octubre del 2018, un altre dels detinguts en presó preventiva, Xavier Buigas, li va dir a Jolís que "un grup secret, denominat 'CNI Català', s'havia posat en contacte amb ell perquè aportés la infraestructura logística necessària amb l'objectiu d'escometre una acció en la qual pretenen ocupar el Parlament de Catalunya, i defensar-lo posteriorment".L'informe de la Guàrdia Civil que obra en el sumari diu que "segons indica, aquest grup disposa d'infraestructura organitzada a nivell 'tècnic i tàctic', així com d'amplis recursos econòmics i capacitat per mobilitzar milers de persones. Aquest encàrrec va ser assumit per l'ERT que es trobava en fase de consolidació i expansió".Buigas li va aportar "detalls minuciosos sobre l'esdeveniment, i va informar que l'ocupació es duria a terme per la porta principal del Parlament, ja que se'ls facilitarà l'accés des de l'interior" i li va dir que al costat d'un reduït grup de persones, cooperarien amb l'esmentat 'CNI' i s'encarregarien "del lloguer d'immobles i locals que els proporcionin seguretat i l'establiment de bases d''intendència'"."Per a això necessitarien els serveis de Ferrán Jolis, a causa dels seus amplis coneixements en l'apartat informàtic i de telecomunicacions, amb l'objectiu que confeccionés una xarxa segura i indetectable que permeti les comunicacions entre l'interior i exterior del Parlament", exposa el sumari.

