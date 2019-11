Comín i Puig compareixeran demà davant les autoritats belgues per afrontar l'euroordre

Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig compareixeran demà dijous davant les autoritats belgues per afrontar l'ordre europea d'extradició emesa per Espanya. Segons fonts pròximes al cas, tots dos s'entregaran a la policia i després passaran a disposició judicial, tal com marca el procediment.Així, s'espera que el jutge d'instrucció interrogui als exconsellers, dicti les mesures cautelars i passi el cas a la Cambra del Consell, el tribunal de primera instància belga que ja està examinant la petició d'extradició de l'expresident Carles Puigdemont.El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va emetre dimarts les euroordres contra Comín per delictes de sedició i malversació i contra Puig per malversació i desobediència.

