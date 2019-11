Colau defensa que Podem és «l'única veu» a l'Estat que «escolta Catalunya»

L'alcaldessa de Barcelona i coordinadora de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha cridat al vot a En Comú Podem per forçar el PSOE a dur a terme "polítiques progressistes" i defensar el diàleg entre Catalunya i Espanya, ja que el partit de Pablo Iglesias és "l'única veu valenta des de l'Estat per escoltar Catalunya". Així ho ha afirmat a l'acte central de campanya, en què ha criticat amb duresa Pedro Sánchez i ERC.Evitar que el PSOE pacti amb PP i Ciutadans ha estat l'eix principal del discurs de Colau, que ha qualificat el president espanyol d'una "gran decepció" per afirmar en una entrevista aquest dimecres que "quin problema" hi ha a pactar populars i taronges. "Clar que hi ha un problema, Pedro, hi ha una majoria progressista que vol un govern progressista!", ha clamat davant un auditori d'un miler simpatitzants, més alguns centenars de persones que s'han quedat fora del recinte.Per això, l'alcaldessa de Barcelona ha defensat que els comuns són "els únics capaços de decantar un govern progressista davant la dreta més rància". Derogar la reforma laboral, regular els lloguers "d'una punyetera vegada" i defensar unes pensions dignes són algunes de les propostes que, a parer de Colau, estan en joc si el govern sorgit dels comicis del 10-N no inclou el grup lila.El candidat d'ERC, Gabriel Rufián, també ha estat la diana dels dards de la coordinadora de Catalunya en Comú, que ha criticat que el republicà vulgui que guanyi Podem a Espanya i Esquerra a Catalunya. "Perquè guanyi Podem a Espanya cal que guanyi En Comú Podem a Catalunya!", ha emfatitzat.Segons Colau, els comuns han estat l'únic actor polític que ha buscat aliances a l'Estat, mentre que "ERC i Junts per Catalunya han estat insultant tota la gent republicana dels pobles d'Espanya" amb un discurs "infame" que qualificava Espanya com "un estat reaccionari".El cap de llista d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha defensat l'aliança amb el partit de Pablo Iglesias perquè "Catalunya no pot canviar si Espanya no canvia", paraules que ha atribuït a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, de qui ha afirmat que no era independentista sinó que va "treballar per la fraternitat entre els pobles".El candidat dels comuns ha asseverat que "votar Pedro Sánchez és votar en contra d'un govern d'esquerres" i, com Colau, ha criticat el cap de llista d'ERC. "Hem vist el Rufián que ha donat un xec en blanc als socialistes i el que va votar en contra dels pressupostos més socials de la història d'Espanya", ha assegurat, a més d'afirmar que "Rufián també és la Brimo fins que demani la dimissió de Buch".

