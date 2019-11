Mor el pare de Carles Puigdemont

Fa poca estona ens ha deixat el pare. La meva mare, les meves germanes i els meus germans el recordarem sempre com un home de bondat immensa i fidelitat als valors del cristianisme de base. Descansi en pau. ACS. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2019

Xavier Puigdemont, pare de Carles Puigdemont, ha mort aquest dimecres. Així ho ha anunciat l'expresident de la Generalitat en un apunt a Twitter en el qual l'ha definit com un home d'una "bondat immensa".El pare del dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que tenia vuit fills -Puigdemont és el segon dels germans- provenia d'una família amb tradició pastissera. La situació d'exili li impedirà assistir als actes de record.La notícia s'ha conegut poc abans del principal míting de campanya de JxCat a Girona, en la qual estava prevista la presència de l'expresident de la Generalitat per via telemàtica. Hi intervindran la candidata al 10-N, Laura Borràs, i el president Quim Torra.La notícia ha provocat un allau de condols a la xarxa. Torra, que assistirà a l'enterrament del pare de l'expresident, ha estat un dels primers en fer-li arribar el seu suport. "La tristesa de la mort del pare es fa més profunda per la injustícia de l'exili i la distància forçada", ha dit el president.El president d'ERC, Oriol Junqueras, també s'ha solidaritzat amb Puigdemont i ha lamentat la "injustícia" de no poder acomiadar el seu pare. També el president del Parlament, Roger Torrent, ha volgut enviar una forta abraçada i "tot l'escalf" a l'expresident, així com ERC, que ha mostrat "el més sincer condol".Des de la presó, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ambé ha enviat una abraçada a l'expresident i ha lamentat la "injustícia enorme" que suposa patir aquests moments lluny de la família. Diputats i membres de JxCat, ERC, la CUP i tot l'espectre del sobiranisme s'han bolcat per enviar mostres de suport a Puigdemont a través de les xarxes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor