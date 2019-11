Abascal exigeix tancar Gibraltar per la negativa del Regne Unit a tramitar l'euroordre de Ponsatí

Santiago Abascal ha considerat que "allò proporcional" seria tancar la porta de Gibraltar "immediatament", un cop el Regne Unit ha anunciat que no tramitarà l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí per considerar-la "desproporcionada" d'acord amb la legislació del país. El candidat de Vox a les eleccions espanyoles del pròxim diumenge ha considerat que Espanya ha de ser "respectada novament al món". Cal recordar que, de moment, el Regne Unit es nega a tramitar l'euroordre per un delicte de sedició contra Ponsatí, tot i que han advertit que poden reconsiderar la decisió si reben informació addicional, i en funció del que es digui en aquesta documentació afegida.

