Fibracat no cedirà les dades dels seus clients de mòbil per al rastreig que vol fer l'Estat

L'empresa de telecomunicacions d'origen manresà, Fibracat, ha emès un comunicat en que fa palès el seu "ferm compromís" i la seva "més absoluta garantia" que no cedirà les dades dels seus clients de línies mòbils per a l'estudi de mobilitat que l'Estat portarà a terme a través de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb els tres principals operadors que disposen de xarxa mòbil pròpia a l'Estat. Aquest compromís s'estén a aquells operadors amb qui manté acords de col·laboració..Fibracat disposa de més de 380 acords de roaming a tot el món i a Espanya aquest acord el té amb l'empresa Orange, a qui la direcció i el departament legal de Fibracat va exigir, per escrit, "el seu compromís d'acomplir amb la clàusula 5 del contracte que fa referència a la protecció de dades dels clients", la qual no permet la divulgació ni cessió de cap mena d'informació dels clients de Fibracat.Segons explica Fibracat, aquest 4 de novembre, la companyia ha rebut la confirmació per escrit per part d'Orange que assegura textualment “que, en cap cas es facilitaran les dades dels clients de Fibracat ni es donarà accés a cap tipus d'informació d'aquestes línies mòbils".

