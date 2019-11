Màxima igualtat entre dretes i esquerres, segons l'última enquesta prohibida del 10-N

Màxima igualtat entre blocs després del debat electoral de TVE. Això és el que es desprèn de l'última enquesta prohibida que ha publicat El Periòdic d'Andorra aquest dimecres. Segons aquest sondeig, el PSOE es recuperaria a costa de Podem i Vox podria arribar ja als 58 diputats i convertir-se en tercera força per darrere dels socialistes i el PP.Així, els de Pedro Sánchez obtindrien entre 116 i 121 escons, un resultat més pobre que en les passades eleccions. El PP creixeria fins als 80-85, un resultat positiu però menor que el que pronosticaven algunes enquestes més optimistes per als populars. Podem baixaria fins als 32-36 i es podria veure superat per Vox, que faria un resultat històric i arribaria als 53-58 representants. Segons l'enquesta, el més perjudicat seria Ciutadans, que patiria una patacada històrica i cauria fins als 12-16. El partit d'Íñigo Errejón entraria tímidament al Congrés amb entre 2 i 4 diputats.En clau catalana, ERC obtindria entre 13-14 regidors, menys que a les eleccions del 28-A. JxCat es mantindria en els 6-7 i la CUP irrompria al Congrés amb 4 representants. En aquest escenari, dretes i esquerres estarien pràcticament empatades i la clau la tindrien els partits indpendentistes, sempre que el PSOE optés per una majoria progressista.

