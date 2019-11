El Regne Unit rebutja tramitar per ara l'euroordre contra Ponsatí

Nou revés europeu a la justícia espanyola. El Regne Unit ha rebutjat tramitar l'euroordre contra l'exconsellera Clara Ponsatí en considerar-la "desproporcionada", segons ha pogut confirmarEn una notificació al ministeri de l'Interior espanyol vista per l'ACN, l'oficina britànica encarregada de processar les euroordres diu que l'ha revisada un advocat especialitzat però que "no ha estat certificada" i que per tant, el país "no prendrà cap altra mesura" per detenir Ponsatí.Amb tot, el Regne Unit obre la porta a reconsiderar la decisió si Espanya envia "informació sobre l'historial delictiu previ de la persona o qualsevol altra informació relativa a la gravetat de la infracció".​ Llarena havia dictat una ordre d'extradició per un delicte de sedició.L'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, ha explicat que l'euroordre, de prop d'una seixantena de pàgines, només menciona l'exconsellera "breument, en dues pàgines, i sense cap claredat sobre el seu rol" en els presumptes delictes. A més, explica les activitats del moviment independentista des del desembre del 2012, tot i que Ponsatí només va ser consellera des del juliol del 2017 i fins a l'aplicació del 155.Per Anwar, l'euroordre "hauria de ser un element de profunda vergonya" per a les autoritats espanyoles, a les que acusa "d'abusar del procés" europeu d'entrega. L'advocat també adverteix a Pedro Sánchez que les seves declaracions sobre la fiscalia converteixen en "una broma les afirmacions de l'Estat espanyol de tenir separació de poders".L'euroordre contra Ponsatí encara pot tenir recorregut, ja que tot i la negativa de tramitar-la de les autoritats policials del Regne Unit, encara l'ha de valorar l'autoritat judicial del país, que és la "competent per analitzar i valorar si procedeix l'entrega d'aquesta persona", segons han apuntat fonts del Tribunal Suprem.Fonts del Ministeri de l'Interior han recordat que tot i la negativa comunicada per l'oficina de coordinació policial Sirene, encara està oberta la via judicial de l'ordre d'extradició. El magistrat Pablo Llarena va remetre l'euroordre tant a la justícia escocesa com a l'oficina Sirene, que és un mecanisme de coordinació policial entre països de l'espai Schengen.

