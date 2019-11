La justícia escocesa demana «clarificacions» al Suprem per l'euroordre contra Ponsatí

Escòcia ha ajornat fins al 14 de novembre la vista als jutjats sobre l'euroordre contra Clara Ponsatí i les autoritats han demanat "clarificacions" al Tribunal Suprem sobre el document, segons ha explicat la defensa de l'exconsellera en un comunicat.Ponsatí tenia previst presentar-se a la comissaria de policia d'Edimburg i passar a disposició judicial aquest mateix dijous, però finalment ho farà una setmana més tard, a l'espera que Edimburg tingui més informació sobre la petició d'extradició emesa pel Suprem. Segons l'advocat de Ponsatí, Aamer Anwar, el document de l'euroordre inclou "contradiccions", menciona alhora els delictes de rebel·lió i sedició i és un "intent caòtic i arrogant" d'aconseguir la seva entrega.Anwar ha explicat que l'euroordre, de prop d'una seixantena de pàgines, només menciona l'exconsellera "breument, en dues pàgines, i sense cap claredat sobre el seu rol" en els presumptes delictes. A més, explica les activitats del moviment independentista des del desembre del 2012, tot i que Ponsatí només va ser consellera des del juliol del 2017 i fins a l'aplicació del 155.Per Aamer Anwar, l'euroordre "hauria de ser un element de profunda vergonya" per a les autoritats espanyoles, a les que acusa "d'abusar del procés" europeu d'entrega.L'advocat també adverteix a Pedro Sánchez que les seves declaracions sobre la fiscalia converteixen en "una broma les afirmacions de l'Estat espanyol de tenir separació de poders". Així, Anwar adverteix que no dubtarà en citar polítics com Sánchez a la vista per l'euroordre per "respondre sobre les seves interferències amb la justícia espanyola".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor