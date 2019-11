La Guàrdia Civil intervé més de 450 quilos de cranc blau al delta de l'Ebre

Efectius de la Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar han culminat un operatiu establert per a la intercepció de mariscadors furtius dedicats a la captura il·legal i posterior comercialització de cranc blau. Amb motiu de les diferents queixes dels professionals dedicats a la pesca del cranc blau a la zona del delta de l'Ebre, es van establir diferents operatius per detectar i evitar les captures il·legals d'aquest producte.La matinada del 2 de novembre, a la zona de l'Illa de Mar, situada en el terme municipal de Deltebre, els agents van sorprendre sis persones pescant cranc blau sense la corresponent llicència administrativa.Després de ser identificats i sol·licitar-los la corresponent autorització per a exercir l'activitat, van manifestar no tenir-la, per la qual cosa van ser denunciats per incomplir la Llei 3/2011 de Pesca Marítima de l'Estat, segons ha informat la direcció general de la Guàrdia Civil.La Guàrdia Civil adverteix que, encara que aquest crustaci sigui una espècie invasora, la seva captura incontrolada fora de l’àmbit legal impedeix conèixer la destinació que se li dona al producte, i això causa un perill per a la proliferació incontrolada d'esta espècie, suposant un greu risc tant per al medi ambient com per a la salut alimentària.

