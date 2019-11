ÀUDIO «Sánchez atia l'espantall de Vox per salvar la campanya»; l'anàlisi del setè dia de campanya

Tenir principis sempre ha estat un luxe asiàtic en la política. I més quan el vot de dos milions d’indecisos penja d’un fil. Pedro Sánchez sap ara que repetir les eleccions va ser una temeritat que ha donat ales a la ultradreta, però espera treure profit d’aquest factor per mobilitzar el seu electorat i desgastar el PP.Sánchez sap que el resultat del 10-N dependrà de dos factors. D’una banda l’impacte que generen les imatges a Catalunya, i de l’altra per la por que desperta precisament Vox. Per aquest motiu anuncia mà dura contra l’independentisme, cosa que protegeix el seu flanc dèbil dels atacs del PP i Cs, i es presenta alhora com l’antídot de l’Espanya en banc i negre.És el còctel que ja li va funcionar a les passades eleccions i que Santiago Abascal li va servir en safata al debat de dilluns. Sánchez necessita mobilització, i res millor per aconseguir-la que un feixista crescut que promet derogar l’Estat social en prime time.Es tracta de confrontar amb Vox, però mentrestant, en comptes d’aportar solucions, deixa que es vagi coent el conflicte a Catalunya, que és d’on més menja la ultradreta. Solucionar la qüestió catalana potser serà car a nivell polític, però no fer-ho només alimenta un monstre. Un monstre que a mesura que va colonitzant discursos es pot acabar cruspint tot allò pel que diu que ha lluitat el PSOE.

