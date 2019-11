Persones amb problemes de salut mental i addiccions es posen sota la batuta d'Arnau Tordera

Els usuaris durant un assaig del muntatge. Foto: ACN

"He après a sortir de la meva zona de confort". Així defineix Joaquim Grané l'experiència que porta vivint des del passat mes de febrer. Ell és una de la trentena d'usuaris d' Osonament que farà possible Jo bé, i tu? , el muntatge que prepara la fundació osonenca per commemorar el seu 40è aniversari.L'espectacle està dirigit per Arnau Tordera, d'Obeses. "Mai havia fet res similar però tinc predilecció pels reptes", reconeix. El muntatge, basat en la novel·la d'Aldous Huxley Un món feliç es podrà veure el proper 23 de novembre a la Sala Ramon Muntanyà de l'Atlàntida de Vic.Els usuaris dels serveis de salut mental i addiccions pujaran, conjuntament amb alguns professionals de l’entitat, a l'escenari de l'Atlàntida per representar un muntatge que es cou des del febrer. "Volíem fer alguna cosa i aquí tenim músics, gent que li agrada el teatre i ballar o que no ho havia provat mai. I ens vam preguntar com ho englobem? Arnau Tordera!", explica la terapeuta ocupacional Ivette Griera, que també participarà en la representació.El procés de creació ha durat vuit mesos i ha comptat amb la implicació dels usuaris. "No volia una obra que agradés sinó que el procés de construcció fos també important", explica Tordera, tot afegint que durant els primers mesos “hem estat provant coses, que semblaven un exercici, però que formen part de la representació". En destaca una peça, composta pels mateixos participants i que el vocalista d'Obeses s'ha encarregat d'arranjar.Tordera, que coneixia Osonament, reconeix que no tenia cap experiència en iniciatives similars. "Els usuaris els he tractat amb la naturalitat que mereix l'espectacle, no sé per què estan aquí i els he anat coneixent aquí", diu, tot remarcant que "hem establert un vincle emotiu, artístic i humà".Gustavo Grünig serà un dels usuaris d'Osonament que pujarà a l'escenari. Per a ell ha estat una experiència "magnifica". "Havíem fet alguna cosa de teatre però res d'aquesta envergadura", diu, tot afegint que alhora ha estat una "experiència curativa". Defineix el muntatge com "´una obra amb densitat i un final potent, brillant".També Joaquim Grané parla d'un "espectacle interessant que t'obliga a sortir de la teva zona de confort". En el seu cas, assegura, "m'ha obligat a sortir del quotidià". "Des de la butaca es veu fàcil però quan t'hi poses es lia la cosa", afegeix entre rialles.

La interpretació de la peça que han escrit els usuaris. Foto: ACN

Durant l'assaig de l'espectacle amb Arnau Tordera, d'esquena. Foto: ACN

Per a la Rosa Holguín, la iniciativa li ha permès descobrir la seva "vena artística". "M'està agradant molt", assegura. Usuària d'Osonament, afirma que iniciatives com aquesta “d'art teràpia” l'ajuda a tenir ganes de "fer coses". "Per a mi Osonament significa molt, em fa tocar de peus a terra", reconeix.Segons la terapeuta, el muntatge està suposant un "aprenentatge per a tots", tant per als usuaris com per als professionals que hi participen que s'han vist obligats a convertir-se en "actors amateurs". "La gràcia era provar totes les arts i sentir-se còmode", explica.Tordera, per la seva part, defineix el muntatge com a "poc convencional". "Hem descobert com treure'ls suc –als usuaris-, que se sentin còmodes, i el recull és el que posem en escena", afegeix.Així, a banda dels actors i actrius que pujaran a l'escenari, altres han participat elaborant textos, o confeccionant l'escenografia i el vestuari, entre altres funcions. En total han estat una trentena d'usuaris.El muntatge es basa en la novel·la de Huxley però Tordera ha tingut "via lliure" per readaptar-la. Es tracta d'una reflexió sobre la societat i la seva evolució, el present i el futur, les relacions humanes i les seves jerarquitzacions. L'objectiu, diu Tordera, busca que el públic "el visqui intensament" i "remogui consciències".El muntatge forma part dels actes per commemorar els 40 anys d'Osonament. L'entitat ofereix una xarxa de recursos integrats per cobrir les necessitats de rehabilitació, habitatge, oci i inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i addiccions a Osona. "Som el bastó en el seu procés", defineix Griera.A banda de potenciar les habilitats dels seus usuaris i, entre altres aspectes, afavorir les seves relacions interpersonals, el muntatge persegueix sensibilitzar sobre la salut mental i trencar amb rol de "malalt mental". Les entrades per a l'espectacle que es podrà veure a l'Atlàntida ja estan a la venda

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor