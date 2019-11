Les restes òssies de 166 soldats caiguts a la batalla de l'Ebre tornen al Memorial de les Camposines

Retorn de les restes òssies al Memorial de les Camposines, a la Fatarella Foto: Cedida

La Direcció General de Memòria Democràtica, que depèn del Departament de Justícia, ha retornat les restes humanes al dipòsit d’ossos del Memorial de les Camposines, a la Fatarella (Terra Alta), després d'haver-los extret mostres d'ADN.Es tracta de 4.200 ossos que corresponen a 166 soldats sense identificar morts durant la batalla de l’Ebre. Els arqueòlegs van retirar les restes el febrer de 2017 i se les van emportar al laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per extreure’n l’ADN. Un cop han acabat les anàlisis genètiques, una furgona ha transportat els ossos de nou cap al monument.Els treballs al laboratori han permès extreure l’ADN de 60 individus. Les restes dels altres 106 soldats no han pogut ser analitzades pel propi desgast els ossos. Les mostres aconseguides aniran a parar a la base de dades del Programa d’identificació genètica, on hi ha perfils genètics de familiars de víctimes i perfils genètics de restes humanes localitzades en fosses o en zones de combats. Els perfils es creuen i, si en algun cas hi ha coincidència genètica, la víctima pot ser identificada.El sistema ha permès identificar fins al moment un total de vuit persones que estaven enterrades en fosses. Es tracta d’Elio Ziglioli, de la fossa de Castellar del Vallès, i de Leandro Preixens, Ramon Jové, Maria Teresa Mir, Josep Moles, Modesto Sualdea, Tomàs Verdaguer i un soldat de la família Sabatés de Torelló -els estudis antropològics no han pogut determinar de qui es tracta- de la fossa del Soleràs.La base de dades del Programa d’identificació genètica compta actualment amb unes 2.000 mostres d’ADN de familiars de víctimes i amb un centenar de mostres genètiques d’individus localitzats en fosses i en zones de combats. Les persones que vulguin donar una mostra genètica s’han d’inscriure al Cens de persones desaparegudes. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és l’encarregat d’extreure la mostra del frotis bucal.La donació és gratuïta, indolora i clau per poder identificar les víctimes de les fosses comunes. En canvi, l’extracció d’ADN d’una sola resta òssia té un cost aproximat d’uns 1.000 euros i és un procés complex.Es calcula que a Catalunya hi ha més de 500 fosses de la Guerra amb una xifra estimada de 12.000 persones enterrades.El Memorial de les Camposines, situat als peus de l'ermita de Sant Bartomeu, és concebut com a un monument a tots els combatents de la batalla de l’Ebre. Compta amb un dipòsit d’ossos on hi ha les restes sense identificar que, encara avui dia, apareixen al terriori. A les parets del monument hi ha diverses plaques amb 1.544 noms de soldats morts i desapareguts durant la batalla de l’Ebre. El pròxim 17 de novembre se celebrarà l’acte anual d’homenatge als morts de la batalla i està previst instal·lar noves plaques amb 79 noms més.

