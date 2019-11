Sánchez tornarà a demanar l'abstenció de PP i Cs per no governar amb Podem

El president en funcions, Pedro Sánchez, aspira a seguir governant, però sense Podem, i insisteix a demanar l'abstenció de PP i Ciutadans perquè facilitin la formació del que considera l'únic govern possible, arribat el cas. El líder del PSOE ja va reclamar en el debat a TVE que es facilités la investidura del candidat més votat, però aquest dimecres ha fet més explícita la seva apel·lació a la dreta -ja intentada en la investidura fallida-, tot i que el PSC prefereix incorporar Podem al govern. Cs ja s'ha obert a abstenir-se En una entrevista a RNE, Sánchez ha subratllat les dificultats de conformar un govern estable amb Unides Podem, ja que cap enquesta dona a aquesta que sumi la majoria absoluta i, per tant, una aliança així requeriria del suport dels partits independentistes, a qui considera els menys indicats per aportar estabilitat.A més, el líder del PSOE ha recordat com En Comú Podem exigeix ​​per desbloquejar la situació "l'alliberament dels polítics presos catalans", cosa que el president titlla de "condició desafortunada" que demostra "la seriosa discrepància" en relació a com resoldre la crisi a Catalunya.Així, doncs, ha assenyalat que el pla del PSOE és tenir "un govern progressista que doni una resposta d'esquerres" a desafiaments com el sosteniment de les pensions, la "reconstrucció" de l'estat de benestar, el "refredament de l'economia internacional" o la "crisi de convivència" a Catalunya.I aquest govern, ha assenyalat, ha de ser "coherent", cosa que dificulta la coalició amb una formació com Podem, amb la qual hi ha "serioses discrepàncies" sobre Catalunya. I ha de ser estable, cosa que no passa per dependre del suport dels partits independentistes, a qui culpa de precipitar l'avançament electoral a l'abril en tombar-li els pressupostos.Tot i això, Sánchez va evitar dilluns en diverses ocasions descartar una investidura que prosperés gràcies a la col·laboració de partits independentistes, tot i que el líder del PP, Pablo Casado, li va preguntar de manera reiterada per això. L'anunci del líder de Cs, Albert Rivera, conforme està disposat a abstenir-se obre un nou flanc, tot i que les expectatives electorals d'aquesta formació sembla que faran irrellevant el gest si no s'hi afegeix el PP.Segons Sánchez, l'11 de novembre el primer que hauran de reconèixer la resta de formacions polítiques és que el país no pot anar "a unes terceres eleccions" i que ha de trobar-se una solució que posi fi al bloqueig. El líder del PSOE ha recordat l'alternativa que proposa ell si no s'arriba a un acord millor: que es deixi governar a la llista més votada. Ell va tancar la porta a una gran coalició de govern que inclogués el PP , tot i que ara el que li demanaria seria la seva abstenció.Preguntat per les responsabilitats que assumiria en cas d'empitjorar els resultats obtinguts a l'abril, Sánchez ha considerat "estrany" que se li demani això a la formació que guanya unes eleccions i sobretot que aquesta demanda sigui procedent de partits com el PP, el qual es va enfonsar fins als 66 escons en les anteriors eleccions.Dit això, ha ironitzat assenyalant que, tot i que considera Casado capaç de fer "grans proeses", no creu que empitjori "encara més el mínim electoral que va tenir el passat 28 d'abril".

