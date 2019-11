La Fiscalia investiga els Manel per un gag del «Polònia» basat en una cançó seva

Situació surrealista. La Fiscalia ha obert diligències contra el grup Manel pel gag de Poli band del Polònia, basat en una cançó seva i que es burla de la policia amb motiu de l'actuació que van tenir en els aldarulls de la sentència de l'1-O. La denúncia la va posar el sindicat de funcionaris CSIF i afecta Manel i el programa de TV3 que dirigeix Toni Soler.A l'esquetx hi surt un grup d'actors que simulen ser Manel interprentant una canço i un ball sota el títol de Poli Band. Tot i que el grup català no apareix al vídeo ni hi té res a veure, fonts del CSIF han confirmat aque també han denunciat Manel i que el text ha estat admès a tràmit per la Fiscalia.Segons el sindicat, en el vídeo es compara a la policia amb una "banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament".Aquesta investigació es suma a l'altra que també s'havia obert contra el programa Està passant arran d'una denúncia del mateix sindicat per un gag que inclou imatges de gossos amb cascs de policia o amb projectils de foam. En aquest cas, també es demanava la citació del director del programa Toni Soler, així com de Jair Domínguez i "Magí Modgi" (es refereixen al guionista Modgi).

