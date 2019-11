Budó considera «gravíssimes» les declaracions de Sánchez sobre la Fiscalia

en evidencia

accent

està

d'abandonada

Rodalies

Hem començat el matí a l’estació del Nord de la Renfe de #terrassa denunciant la manca d’inversió de l’Estat a la xarxa de Rodalies.



El #10N vota @JuntsXCat perquè no podem deixar #NiUnVotEnrere #JuntsGuanyem pic.twitter.com/AOHiWIuw77 — Meritxell Lluís i Vall (@mlluisvall) November 6, 2019

des de les administracions potenciem les capacitats de tots els col·lectius socials per tenir una millor qualitat de vida".

La consellera de Presidència i portaveu del govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha respost al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sobre les declaracions fetes aquest dimecres al matí on reivindicava el control de la Fiscalia per extradir Puigdemont. "És un fet gravíssim que posala manca de divisió de poders de l'estat espanyol", li ha etzibat la portaveu del govern català en un acte de campanya a Terrassa. Budó també ha insistit en el fet que "això no només ho patirem els catalans sinó tots els ciutadans de l'estat espanyol" i ha afegit que el decret digital és "preocupant i una regressió democràtica" dels drets dels ciutadans.Acompanyada de la número dos al Senat, Meritxell Lluís, les dues "Meritxells" han començat la jornada a primera hora del matí repartint informació sobre la manca d'inversions a Rodalies a l'estació del Nord de Terrassa. "Volem posar l'en comlesen aquest país", ha remarcat Budó qui ha aprofitat per recordar que la xarxa de Rodalies té uns 400.000 usuaris l'any mentre que "hi ha estacions i línies d'AVE buides".En aquest sentit, Budó també ha insistit en la voluntat del partit per demanar i reclamar les inversions necessàries per millorar la xarxa així com pel desenvolupament del Corredor del Mediterrani. Preguntada pel traspàs de competències, la consellera de Presidència ha assegurat que se segueix reclamant "però mentre no arribi, denunciarem el dèficit d'inversions a Catalunya". Per la seva banda, la candidata terrassenca al Senat s'ha compromès a treballar per la construcció de l'eterna reivindicada estació de Terrassa Est a Can Boada.A mig matí, la consellera ha visitat el nou emplaçament de Teixidors, al Condiconament Terrassenc. Una visita que Lluís ha volgut posar en valor no només per la qualitat de feina que es fa, sinó també pel valor social que té. "Volem una societat on En relació amb el debat de TV3 d'aquest dimarts a la nit, Budó ha recriminat als partits espanyols que no fessin cap tipus de proposta per millorar el país. "Entre el PP, Cs, Vox i el PSOE no hi ha cap diferència, només sentim catalanofòbia i repressió". La consellera ha demanat de nou diàleg i la necessitat que hi ha de resoldre políticament un conflicte polític.Finalment la portaveu del govern català ha assegurat que en canvi, JxCat té un projecte de país on "la independència no és l'objectiu final sinó el mecanisme per assolir una república catalana que generi una millor qualitat de vida del país" i ha assegurat que després del 10-N "no donarem suport a cap investidura a canvi de res".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor