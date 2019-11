Es busca candidata a la Generalitat

"Corregir una política masculinitzada". "Volem el màxim de dones al capdavant". "Apostem pels lideratges femenins". Dirigents dones d'ERC alcen la veu en un partit que, malgrat les llistes cremallera, no ha tingut encara cap candidata a la presidència de la Generalitat ni tampoc una cap de llista al Congrés. No sembla, almenys per ara, que aquesta assignatura pendent s'hagi de resoldre a curt termini.Viladecans, paradigma d'una llista en què les dones van tenir un pes cabdal a les eleccions municipals del 26 de maig, esdevé l'epicentre per reivindicar una feminització de la política en moments d'un bloqueig polític que, està eminentment en mans de dirigents homes. "Cal més dones per resoldre aquest conflicte", reivindiquen. I avançar en aquest sentit, sostenen, implica també unes noves maneres de fer política.Diputades, regidores i candidates es planten a la plaça de la Vila d'aquesta ciutat del Baix Llobregat per seure i parlar. Una acció tan senzilla i, a la vegada, tan complexa en temps de polarització. Amb cadires al mig del carrer i cara a cara, s'asseuen, s'expliquen, es miren als ulls, argumenten, es donen -o no- la raó. La vicesecretària general de Dones, Raquel Sans, porta la batuta de l'acte.Inevitables són les valoracions i consideracions del debat del dia anterior a TV3 , on precisament sí que hi havia una paritat total però on algunes veus de dones d'ERC van trobar a faltar "empatia" i "capacitat d'escoltar-se". Que hi hagi dones candidates, puntualitzen, no sempre garanteix que les formes que s'utilitzen s'allunyin de la dialèctica "testosterònica". Fan una menció especial, en aquest sentit, a les interrupcions i retrets constants de les dirigents del PP i de Ciutadans, Cayetana Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas."Doncs a mi l'estil d'Asens, malgrat que pot ser li faltava fluïdesa, em semblava més encertat", comenta una d'elles. El to de la candidata de la CUP, Mireia Vehí, en canvi, es valora com "més agressiu". Explicar-se, argumentar. Tan necessari com absent en temps de la política a cop de Twitter i del regat curt.Insisteixen: caldran més dones per resoldre el conflicte enquistat entre Catalunya i Espanya. I, al mateix temps, admeten les dificultats en el seu propi partit perquè la seva presència quantitativa es converteixi també en qualitativa. Reivindiquen la feina de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada a Ginebra, en aquest sentit en els darrers anys. Tenen llistes cremallera i una direcció paritària, però reconeixen que, a les pròximes eleccions catalanes, serà difícil encara veure una candidata d'ERC a la presidència de la Generalitat.Oriol Junqueras beneeix per ara - ho va fer en la primera entrevista presencial després de la sentència del Suprem a NacióDigital - el nom de Pere Aragonès. D'aquesta cursa no desisteix tampoc Roger Torrent. A les travesses, però, segueix sense haver-hi un nom de dona. "Continua la lluita per trencar el sostre de vidre", reclama la candidata al Senat, Mirella Cortés. I la dos al Congrés, Carolina Tellechea, fa notar que el candidat o candidata a les pròximes eleccions catalanes encara no està escollit o escollida. Deixa oberta la porta malgrat les evidències que fan pensar que molt probablement un home tornarà a encapçalar la llista de les catalanes. ERC haurà de seguir buscant candidata.

