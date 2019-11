La mort d'un pare des de l'exili

La mort del pare de Carles Puigdemont ha causat un profund impacte a les files de Junts per Catalunya (JxCat). El míting de campanya que ha celebrat la formació aquest dimecres a Girona , ciutat de la qual Puigdemont va ser alcalde durant cinc anys, s'ha impregnat amb l'aire fosc de la notícia. Encara més quan el líder de la formació, per la seva situació d'exili, no podrà assistir a l'enterrament. Qui més afectat s'ha mostrat ha estat Josep Maria Matamala, candidat de JxCat al Senat i amic íntim de l'expresident, que ha revelat com Puigdemont estava parlant en el moment de l'acte amb les seves filles per videoconferència per donar-los suport en un moment tan complicat."Aquest és el rostre més terrible de la repressió", ha assegurat, emocionada, Laura Borràs quan s'ha acostat al faristol al principi de l'acte per llegir uns versos de Joan Vinyoli en record a Xavier Puigdemont, pare del líder independentista i dels seus set germans. "Què sabem de cert de llur manera d'ésser? Preservem les coses que van tocar, deixem-les allà on eren, quietament. I potser un dia se't manifestaran. I si no ho fan, espera pacientment, contemplativament, tota la vida. Viu la teva vida mesclada amb ells. Usa dels morts així", ha llegit la candidata a les eleccions del 10-N al Congrés.Borràs ha recordat que ja és la tercera mort familiar que han d'afrontar els exiliats després de la del pare de Lluís Puig, exconseller de Cultura, i la del germà de Toni Comín, exconseller de Salut. "Qui rescabala tot aquest dolor?", s'ha preguntat després la candidata de JxCat, quan ha intervingut per tancar el míting. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i encarregada d'obrir l'acte, ha hagut d'aturar-se perquè s'ha emocionat en dues ocasions. Després, més animada, ha assegurat als representants de JxCat desplaçats a la capital gironina que mai plora, i encara menys en públic.El president de la Generalitat, Quim Torra, assistirà a l'enterrament del pare de Puigdemont, segons fonts de Presidència consultades per NacióDigital. Abans de l'estiu, Torra va anar a veure els pares de l'expresident a Amer, el seu poble natal, i hi va tornar fa només unes setmanes. En aquell moment ja només va poder estar amb la mare, perquè el pare es trobava descansant i ja delicat de salut. "Els envio una fortíssima abraçada", ha apuntat el president, que ha explicat que és amic d'un dels germans de Puigdemont perquè treballa a l'arxiu de Santa Coloma de Farners. Abans d'accedir al càrrec, l'afició per la història de Torra li ocupava més hores que ara.El més afectat, en tot cas, ha estat Matamala. "Com pot ser que un fill no pugui assistir a l'enterrament del seu pare?", s'ha preguntat el candidat al Senat. El cost personal de la repressió, en aquest cas concret de l'exili, s'ha fet evident amb la mort del pare de Puigdemont. Tant la mà dreta de l'expresident com Borràs han indicat que, en aquestes circumstàncies, la millor resposta possible és votar JxCat o la resta de formacions independentistes que concorren a les eleccions del 10-N.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor