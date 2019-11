🎥 @LauraBorras: "Tornem a emplaçar la @cupnacional i @Esquerra_ERC, perquè és una proposta positiva, amb la qual surt guanyant l'independentisme en el seu conjunt. Qui podria dir que no a treballar per l'amnistia, l'autodeterminació i la independència? Tenim temps fins al #10N" pic.twitter.com/b2mKdPpgfw — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) November 6, 2019

JxCat pressiona ERC pel grup independentista únic al Congrés, que va proposar ahir la seva cap de llista, Laura Borràs. "Qui podria dir no a treballar per l'amnistia, l'autodeterminació i la independència?", ha preguntat l'exconsellera als republicans, en un contacte amb la premsa aquest dimecres al matí a la Sagrera (Barcelona).La cap de files de JxCat al 10-N ha lamentat que el candidat d'ERC Gabriel Rufián no respongués aquesta proposta durant el debat d'ahir a la nit a TV3 : "Quan no s'obté resposta ja és una resposta". Borràs ha assegurat que no tindrà "cap problema" per trucar Rufián i abordar la proposta, si el líder d'ERC a Madrid continua sense respondre."Hi ha trens que no es poden deixar escapar", ha advertit Borràs, que creu que un grup independentista únic a Madrid faria que ERC, JxCat i CUP serien "més forts, amb més veu i fermesa i més útils". L'exconsellera creu que un grup parlamentari unitari al Congrés "faria por a l'Estat". La CUP ja va rebutjar la proposta durant el debat de TV3.JxCat no va tenir grup propi en l'anterior legislatura -va formar part del grup mixt-, però ERC sí. Borràs ha assegurat que aquest fet no té res a veure amb la proposta de JxCat.

