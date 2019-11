​VÍDEO La neu deixa els primers gruixos destacats de la temporada al Pirineu

L’entorn de l’estanyet de Boscàs, cobert de neu. Foto: @AlPirineu



Un rètol indica la necessitat de posar cadenes al Port de la Bonaigua. Foto: ACN



Una llevaneu treballant a la C-28 al Port de la Bonaigua. Foto: ACN

La precipitació en forma de neu que ha començat a caure aquesta matinada està deixant els primers gruixos importants de la temporada en diferents punts de l'Alt Pirineu i Aran, sobretot al vessant nord. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya , al cap del Port de la Bonaigua s'han acumulat 16 centímetres de neu per damunt dels 2.000 metres d'alçada.Igualment, la nevada ha deixat gruixos considerables a l'entorn de l'estació d'esquí de Baqueira Beret, que ja llueix un aspecte que ben bé podria ser hivernal tot i ser encara a principis de novembre. La neu no està provocant importants problemes de trànsit tot i que es demana l'ús de cadenes per creuar el Port de la Bonaigua.La neu s'ha deixat veure aquest dimecres a diferents punts del Pirineu a cotes superiors als 1.500 metres tot i que no ha estat fins a partir dels 2.000 que s'han registrat gruixos destacats. Segons registres de les estacions meteorològiques del Meteocat, a Espot, a una alçada de 2.500 metres han caigut 5 centímetres de neu, i a Certascan uns 20 centímetres. Així mateix, a l'Alta Ribagorça, a l'estació de Boí, situada per damunt dels 2.500 metres, s'ha registrat un gruix de 8 centímetres.D'altra banda i tal com ja estava previst, la d'aquest dimecres també ha estat la matinada que ha registrat les temperatures més negatives amb el que portem de tardor i el termòmetre ha caigut fins als -6ºC a l'estació de Boí, els -4,7ºC a la Bonaigua, i els -3'7ºC a Lac Redon.

