Pedro Sánchez, el «Nelson Mandela» espanyol

El PSC torna a confiar en l'efecte Sánchez en la campanya del 10-N. Ja ho va fer abans de les eleccions del 28-A i aquest cop el protagonisme del president espanyol en els actes electorals ha crescut, amb o sense la seva presència. Sánchez ja ha participat en un míting i tancarà divendres la campanya del PSOE a Barcelona. L'oda a la figura del president per part del PSC la resumeix la hipèrbole utilitzada aquest dimarts per l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, quan va comparar Sánchez amb Nelson Mandela.Moret es va referir a la "temperança" de Sánchez , una virtut que per als socialistes no és dolenta i amb la qual intenten frenar les crítiques de tebior que la dreta fa al president espanyol. Una temperança que a Moret li fa recordar l'expresident de Sud-àfrica.Moret va reivindicar el "lideratge" de Mandela. "En un Estat que sí que era una dictadura i on hi havia segregació racial", va dir. També va recordar que l'expresident sud-africà i guanyador del Nobel de la pau va estar 27 anys a la presó.L'alcaldessa de Sant Boi, però, va obviar la part de la biografia de Mandela referent a la seva implicació amb la guerrilla Llança de la Nació, així com la consideració de "terrorista", la mateixa acusació que pesa sobre els nou detinguts en l'Operació Judes, per exemple.Els socialistes presenten Sánchez com l'únic candidat a la Moncloa capaç de barrar el pas als independentistes i a la dreta.La figura del president és un dels principals reclams del PSC per demanar el vot. A la llista d'arguments hi ha la moció de censura a Rajoy, la formació d'un govern "feminista", l'exhumació de Franco o el fet que Madrid aculli la cimera pel clima, després que Xile hi hagi renunciat per les mobilitzacions al país.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha manifestat més d'una ocasió en campanya que Sánchez té la "plena confiança" del socialisme català. Una confiança que es manté tot i que el PSOE no hagi gaire el PSC en el període electoral.A la filtració d'un programa electoral sense cap menció al federalisme i la plurinacioalitat s'hi han sumat les propostes de Sánchez de reformar el codi penal per castigar la convocatòria de referèndums que no hagin estat pactats o el compromís de materialitzar l'extradició de Carles Puigdemont. També, la implementació d'una assignatura de valors constitucionals a tot l'Estat o prendre partit per evitar "l'ús sectari" de. Unes mesures que el PSC ha defensat sense fissures.El discurs del PSOE és difícil de compaginar amb l'equidistància de què presumeix el PSC, en campanya, on es presenta com un partit al "bell mig" de dos blocs, l'independentisme -en el qual inclouen els comuns- i la dreta. Fins ara, però, els socialistes catalans s'han mantingut fidels a Sánchez.

