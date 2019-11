Casado fa seves les paraules d'Aznar: «Abans de trencar-se Espanya, s'ha trencat Catalunya»

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordat avui la frase de José María Aznar quan va dir que "abans de trencar-se Espanya es trencarà Catalunya" i ha assegurat que "s'ha trencat Catalunya". "Ja ho vam advertir", ha dit, per afegir que diumenge "l'independentisme ha de perdre tota esperança", que segons ell es basa en una victòria de Pedro Sánchez a les urnes.Casado ha preguntat retòricament a Pedro Sánchez quantes nacions hi ha a Espanya, què és un estat plurinacional, si Catalunya és una nació i què opina de la xifra d'atur. Ho ha dit en l'acte convocat pel PP al Saló Martí l'Humà del Museu d'Història de Barcelona. Just a tocar del Saló del Tinell, on es va signar l'acord que va fer possible el primer tripartit, que segons Casado va simbolitzar l'exclusió política del PP per part del PSOE. Però Casado ha volgut especificar que el motiu pel qual han escollit aquest lloc per fer l'acte.Pablo Casado, que ha arribat junt a la candidata Cayetana Álvarez de Toledo i l'exdirigent d'UPyD Rosa Díez, ha recordat que va ser al Tinell on Joan Carles I va fer el seu primer discurs a Catalunya com a rei, el gener del 1976, en què el monarca va dir que "Catalunya era la porta d'Espanya i els catalans havien de ser el mirall de tots els espanyols". Casado ha elogiat també l'esperit dels Jocs del 92 com a exemple "dels millors anys de la Catalunya cosmopolita".El president del PP ha recordat el compromís de Rodríguez Zapatero amb el nou Estatut impulsat per Pasqual Maragall, situant-lo com un moment determinant per entendre el present. Aquest fet i l'exclusió del PP als pactes del Tinell és el que explica que el partit recorregués més tard el nou Estatut. Tot "és conseqüència del pacte del Tinell", que segons el líder del PP té continuïtat en la Declaració de Pedralbes.Casado ha elogiat els militants i quadres del partit, als quals ha qualificat d'"herois" i ha citat els anteriors presidents del PP català presents a la sala: Xavier García Albiol, Daniel Sirera i Alberto Fernández. Segurament ha estat un gest envers el partit després que Álvarez de Toledo demanés "perdó" per l'actuació del PP català en els anys anteriors per haver "abandonat" els catalans que se senten espanyols. Ha estat el darrer acte de Pablo Casado a Catalunya abans del 10-N.Cayetana Álvarez de Toledo ha recordat el contingut del pacte del Tinell, amb l'apartat on es rebutjava tot acord de les forces signants a pactes amb el PP i l'aposta per la plurinacionalitat. Ha acusat Sánchez i Miquel Iceta d'intentar consolidar el pacte del Tinell. Ha assegurat que "Espanya tindrà tantes nacions com Sánchez necessiti per governar". Ha rebutjat que Catalunya sigui una nació cultural: "Si fos així tindria només una llengua". Ha etzibat contra el PSC, de qui ha dit que "no són un partit d'esquerres que té connivències amb el nacionalisme, sinó un partit nacionalista que se situa a l'esquerra perquè el nacionalisme aconsegueixi els seus resultats. Son uns infiltrats".Després de Casado, ha intervingut Rosa Díez, exdirigent socialista i després d'UPyD, qui ha dit que ella era independent però que en aquests moments no està en joc si hi ha un govern de dretes o esquerres, sinó el futur de l'Espanya constitucional. Ha receptat duresa a Casado, a qui ha preguntat retòricament: "Em promets que no hi haurà apaivagament?". Díez ha atacat durament Pedro Sánchez, de qui ha dit textualment: "Qui governa Espanya és el candidat dels enemics d'Espanya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor