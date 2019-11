ERC reivindica més lideratges femenins per resoldre el conflicte polític

Més lideratges femenins per desllorigar el conflicte entre Catalunya i Espanya. Aquesta ha estat la petició que han formulat dones dirigents d'ERC en un acte per reivindicar que es corregeixi la "masculinització de la política" i que es potenciï la presència de dones en els càrrecs de màxima decisió. La número dos de la candidatura al Congrés, Carolina Telechea, i la cap de llista al Senat, Mirella Cortés, han reclamat "noves maneres de fer política" per fer realitat el "sit and talk" entre el govern català i l'espanyol.Telechea i Cortés han llegit dues cartes enviades per Carme Forcadell i Dolors Bassa des de les presons de Mas d'Enric i Puig de les Basses. Les dues dirigents empresonades han reivindicat el "feminisme" com a lluita inseparable del camí cap a la República, més encara en un moment d'ascens de l'extrema dreta. "La República no serà possible sense el compromís i la implicació de les dones", afirma l'exconsellera en la seva missiva . "No podrem avançar ni com a país ni com a societat si no avancem en la lluita feminista", afegeix en el seu escrit l'expresidenta del Parlament . Les dues carreguen contra la masculinització d'uns tribunals que revictimitzen les dones víctimes de violències masclistes.Dirigents republicanes s'han reunit aquest dimecres al matí a Viladecans en un format per establir un contacte directe amb ciutadanes i ciutadans, una fórmula que emmarquen en una "nova manera" de fer política que pivoti més en l'empatia i en el tu a tu. Precisament, ERC no ha tingut mai una dona candidata ni al Congrés ni a la presidència de la Generalitat. Preguntades per aquesta qüestió, Telechea i Cortés han reclamat que volen "el màxim de dones al capdavant" de la seva formació i han advertit que el candidat o candidata a les pròximes eleccions catalanes encara no ha estat escollit. En tot cas, han volgut posar en valor la lluita de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, exiliada a Ginebra, per aconseguir les llistes cremallera.Entre les propostes desplegades pels republicans per avançar cap a una igualtat efectiva entre homes i dones hi ha plans de formació en perspectiva de gènere en l'àmbit judicial especialment en els processos de violència masclista. També donar "respostes contundents als que fan apologia de la violència masclista", així com garantir el dret a la maternitat i a decidir sobre el propi cos. També han apostat per la creació d'una comissió al Congrés per abordar un sistema de permisos i llicències i excedències basada en garantir la igualtat entre homes i dones en l'àmbit laboral, així com per batallar contra la pobresa femenina fomentant un sistema de prestacions.

