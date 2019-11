La Fiscalia investiga Paluzie per defensar que els aldarulls fan visible el conflicte català

🔴 @epaluzie presidenta @assemblea : "La mobilització popular contra la sentència ha estat a l'alçada. Vam aconseguir omplir el carrer de Marina. Em dol que alguns sindicats no convoquessin, hem fet renúncies."#ElsMatinsTV3 ▶️ https://t.co/lnnXPqvBvd pic.twitter.com/Y9EexQgDy7 — Els matins TV3 (@elsmatins) October 28, 2019

La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació contra la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, per unes declaracions denunciades per Societat Civil Catalana (SCC) per, pressumptament, recolzar la violència. Va ser a TV3, on Paluzie va defensar que els aldarulls que havien tingut lloc en resposta a la sentència feien "visible" el conflicte català a l'exterior.

Societat Civil Catalana va denunciar a Paluzie la setmana passada per pressumptes delictes d'incitació a la violència i als desordres públics, així com pressumpte delicte d'odi per dir que les protestes després de la sentència de l'1-O "feien visible el conflicte" de Catalunya a la resta del món al programa 'Els matins', de TV3.

Durant l'entrevista, la presidenta de l'ANC va dir que "són aquests incidents els que fan que estiguem a la premsa internacional de manera continuada aquests des, és a dir, que fan visible el conflicte." A més, va afegir que el principal responsable dels incidents era "la violència de l'Estat", ja que condemnava amb penes de presó un moviment pacífic i democràtic.

A la seva denúncia SCC argumenta "que amb una mínima activitat investigadora quedaria provada la connexió entre les proclames de la senyora Paluzie i els actes vandàlics i violents dels anomenats Comités de Defensa de la República". També retreia a Paluzie que no condemnés els fets i que atribuís la violència a l'Estat, fet en què hi veu "discurs d'odi" contra les institucions espanyoles.





