Sánchez reivindica ara el control sobre la Fiscalia per extradir Puigdemont

El president del govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dimecres el control de l’executiu sobre la Fiscalia per impulsar l'extradició de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. “La Fiscalia de qui depèn?”, ha recordat en una entrevista a RNE on ha afirmat que el seu govern està "treballant en subministrar tota la informació a la justícia belga”.Sánchez ja es va comprometre en el debat electoral d'aquest dilluns a aconseguir l'extradició de Puigdemont. L'expresident va respondre-li des de Brussel·les si pretenia segrestar-lo o fer l’extradició de manera il·legal.En l'entrevista d'aquest dimecres Sánchez també ha defensat una altra mesura anunciada al debat de dilluns, la recuperació de la tipificació com a delicte de la convocatòria de referèndums sense permís. Una iniciativa que ha justificat per la "fractura" que els referèndums provoquen a la societat catalana.Pocs minuts després que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, insinués que l'executiu controla les decisions de la Fiscalia, el president del Senat, Manuel Cruz, s'ha expressat en termes similars en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Preguntat pel compromís adquirit per Sánchez de materialitzar l'extradició de Carles Puigdemont, Cruz ha avisat que el govern espanyol pot "instar" la Fiscalia a "un cert comportament".El president del Senat ha defensat que és el ministeri fiscal qui ha "d'executar" la petició però ha parlat d'una cadena entre l'executiu i la Fiscalia que no impedeix l'autonomia d'aquesta.La postura de Sánchez i Cruz contrasta amb l'exhibida pel govern espanyol en altres ocasions. Per exemple, el juliol del 2018 la portaveu de l'executiu Isabel Celáa, va assegurar que el govern espanyol no instaria el Fiscal General a demanar l'alliberament dels presos polítics. "No donem instruccions a un òrgan independent", va dir aleshores la portaveu.De fet, en la roda de premsa d'aquest dimecres Cruz ha entrat en contradicció amb si mateix, ja que prèviament havia assegurat que, com a president del govern, Sánchez no disposava de "cap eina" per materialitzar l'extradició de Puigdemont.Cruz també ha mantingut la mateixa línia de discurs encetada aquest dimarts per Iceta en un míting a Sant Boi de Llobregat. Si ahir el primer secretari del PSC va responsabilitzar l'independentisme de l'ascens de Vox , avui el president del Senat ha considerat que ha estat una "fàbrica de votants" del partit d'ultradreta.Segons Cruz, tot i no desitjar-ho l'independentisme ha contribuït a l'ascens del partit de Santiago Abascal, igual que la immigració o el feminisme. "És evident que l'independentisme és pacífic i no té res a veure amb Vox, però això no impedeix que pugui provocar un efecte indesitjat però pervers", ha valorat.Un ascens de la ultradreta que Cruz -i també les enquestes- preveu que tingui com a conseqüència una davallada de la representació de Ciutadans al Congrés. "La intransigència d'algunes forces polítiques bloquejant la formació de govern té els seus efectes", ha argumentat el president del Senat.

