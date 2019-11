Un centenar de persones protesten a Barcelona contra l'especulació immobiliària

La Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca (PAH) ha organitzat aquest dimecres una concentració per protestar contra la bombolla immobiliària i l'especulació. Un centenar de persones han respost a la crida que el moviment ha fet a nivell de tot l'Estat i s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona.La PAH abandera la lluita contra l'especulació immobiliària per donar suport a aquelles persones que no poden pagar la hipoteca, fins i tot després de perdre l'habitatge, amb un deute elevat dels bancs.

