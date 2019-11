Rivera s'obre ara a l'abstenció per investir Sánchez si no pot formar govern amb el PP

El líder de Cs, Albert Rivera, ha defensat que, si no aconsegueix formar govern amb el PP, tant ell com Pablo Casado haurien de "buscar mecanismes sensats" des de l'oposició per permetre un govern de Pedro Sánchez."No m'agrada Sánchez però crec que si els ciutadans no m'escullen a mi o a Casado, o a tots dos per formar una coalició, allò sensat és que no podem portar aquest país a terceres, o quartes, o cinquenes eleccions", ha argumentat el president del partit taronja aquest dimecres al matí en una entrevista a la Cope, preguntat per una possible abstenció per investir el candidat socialista si no suma amb el PP.Tanmateix, des de Cs asseguren que no es tractaria d'un xec en blanc però defensen que cal evitar que el PSOE pacti amb Podem i els nacionalistes en aquest "moment excepcional"."Crec que és molt millor un acord amb Cs i el PP per posar en marxa aquest país que no un acord amb Podem portant l'economia i Torra la política nacional", ha dit Rivera. Segons Rivera, caldria fer una "oposició d'Estat" de la mà dels populars i pactar amb Sánchez uns pressupostos perquè no els faci Podem i acordar mesures per garantir la unitat d'Espanya. "Cal buscar formules ja sigui des del govern o des de la oposició perquè aquest país es posi en marxa", ha remarcat.Rivera ha insistit que el seu objectiu segueix sent "fer fora Sánchez" i governar amb el PP. El líder de Cs ha dit que cal formar un "govern alternatiu" a Sánchez que sigui "sensat i moderat" però si no hi ha suma, cal que PP i Cs estiguin forts des de l'oposició per "moderar les lleis". En aquest sentit, el líder de Cs ha fet una crida als votants socialistes "moderats" perquè apostin pel partit taronja i evitar que Sánchez pacti amb Torra.Rivera ha reconegut que Cs tem el "risc d'abstenció" i ha animat els indecisos a anar a votar i apostar per opcions "moderades". Segons el líder de Cs, una diferència de només dos punts el 10-N pot fer que tinguin 20 escons més.El president de Cs ha instat Sánchez a "garantir el vot" a Catalunya el 10-N i ha dit que "el responsabilitza" dels incidents que es puguin produir. Rivera l'ha acusat de "negar els problemes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor