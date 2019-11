Flandes demana explicacions a Espanya per la sentència de l'1-O

El govern de Flandes ha reclamat explicacions per carta a l'ambaixada espanyola a Bèlgica per la situació a Catalunya i la sentència de l'1-O, segons ha pogut confirmar l'ACN. El ministre-president de Flandes, Jan Jambon, ha demanat una reunió amb l'ambaixadora Beatriz Larrotcha després que la cambra flamenca aprovés per unanimitat, el mes passat, una resolució que condemnava la sentència del Suprem i la descrivia com a "desproporcionada". De fet, els diputats ja instaven l'executiu flamenc a demanar la reunió amb la diplomàcia espanyola per expressar la seva "inquietud" amb la situació actual i els empresonaments de fins a 13 anys.El parlament flamenc va aprovar per unanimitat el 16 d'octubre una resolució que condemnava la sentència de l'1-O contra els líders independentistes i que donava suport a l'alliberament dels presos. Amb els vots a favor de tots els membres de la cambra presents, el text exigia al govern flamenc que convoqués l'ambaixadora espanyola per traslladar "la inquietud" sobre els fets, gest que ara Jan Jambon ha posat a la pràctica.La resolució impulsada pels nacionalistes flamencs, els democratacristians i els liberals també reclamava un "paper mediador" de la Comissió Europea i feia una crida al diàleg entre Madrid i Barcelona. La resolució també demanava a l'executiu flamenc que urgís al Govern i l'executiu espanyol a mantenir un "diàleg polític" per trobar "una solució pacífica i sostenible".Les relacions entre Espanya i Flandes, on governen els nacionalistes flamencs de l'N-VA, són especialment tenses des de l'any passat, quan l'Estat va decidir retirar les credencials diplomàtiques al representant flamenc a Madrid, André Hebbelinck.La polèmica va arribar arran de les declaracions de l'aleshores president de la cambra flamenca, Jan Peumans, també de l'N-A, a favor de la llibertat de Carme Forcadell i qüestionant la salut de la democràcia espanyola.El ministeri d'Exteriors liderat per Josep Borrell va considerar els comentaris inacceptables i va reaccionar retirant les credencials democràtiques al representant del govern flamenc a Madrid, cosa que l'executiu flamenc va criticar al considerar que se'ls castigava per unes declaracions del president de la cambra legislativa. L'N-VA, a més, ha donat suport públicament a l'expresident Carles Puigdemont, exiliat a Bèlgica.

