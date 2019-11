Compra un miler de gallines per error i ara no sap on deixar-les

Un home de nova Zelanda, Steve Morrow, ha comprat per error 1.000 gallines i ara ha fet una crida a través de les xarxes socials per demanar ajuda per repartir-les. Aquesta equivocació es va produir quan Morrow va adquirir els animals a través d'un anunci de la pàgina de subhastes Trade Me.L’anunci de la pàgina de subhastes informava que una granja de West Auclkand estava tancant i que dilluns havia d’estar buida, segons explica RAC1. L'home, va decidir fer una oferta per 1,50€, ja que pensava que només pagava per una gallina. Poc després descobria que n'havia comprat 1.000.Morrow, ha explicat que l'anunci era confós, per la seva banda Matthew Blomfield, el venedor, explica que en l’anunci es deia fins a tres vegades les 1.000 gallines i que “era molt difícil equivocar-se”.Davant la petició d'ajuda, la reacció a les xarxes ha estat massiva. L'home ha explicat que ja ha entrevistat centenars de candidats i que ja té 700 gallines llestes per enviar cap a les seves noves llars.

