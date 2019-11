Detingut per sis robatoris amb estrebada a iaies de més de 80 anys

La Guàrdia Civil de Vinaròs ha detingut un veí d'Amposta acusat de sis robatoris amb estrebada en diversos municipis de la província de Castelló. Segons l'institut armat, el lladre atacava al carrer i per l'esquena sempre dones grans, d'entre 80 i 90 anys. Mitjançant una estrebada sostreia les joies que duien penjades als colls, provocant-los lesions en alguns casos.La investigació va posar-se en marxa el passat 15 d'octubre. Gràcies a diversos testimonis que van declarar haver vist una furgoneta blava prop del lloc on s'havien produït els fets van aconseguir identificar el principal sospitós. Finalment, el veí d'Amposta, de 54 anys, va ser detingut com a suposat autor de sis robatoris amb violència.L'escorcoll del seu domicili va permetre recuperar diverses joies procedents dels robatoris. De moment, se l'ha pogut relacionar amb sis casos que van tenir lloc als municipis de Vilanova d'Acolea, La Jana, Forcall, Sant Jordi, Catí i Sant Rafel del Riu, si bé les investigacions continuen obertes davant la possibilitat que podria estar implicat en tres fets més que haurien tingut lloc a la demarcació de Tarragona.L'home, que té antecedents per fets similars, ha estat posat a disposició del jutjat número 3 de Vinaròs.

