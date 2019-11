Impedeixen que una nena amb síndrome de Down competeixi amb el seu equip

1/ Lamentablemente la @RFEVB no permite que una niña con #síndromedeDown juegue con su equipo de toda la vida la VII Copa de España Infantil de volei en #Guadalajara. A pesar de la insistencia del club al que pertenece, @CVoleiEsplugues , la federación no la acepta porque … — Marta Montserrat 🎗 (@Marta_Tandem) November 4, 2019

La Laia és una nena de 14 anys i que té síndrome de Down. Des de fa vuit anys que juga al Club Voleivol d'Esplugues, i el seu equip és l'Infantil B, tot i ser l'única que ha nascut al 2005. La Federació Catalana de Voleibol, mai ha posat impediments perquè jugui amb nenes un any més petites. Però ara, la Reial Federació Espanyola de Voleibol (RFEV) no permet que jugui la Copa d'Espanya en categoria infantil.Davant això, la mare, Marta Montserrat, ha explicat que " mai ha tingut cap problema per a jugar a la lliga ordiànria" i que "cap dels clubs rivals s'ha queixat" pel fet que la Laia tingui un any més.Els arguments en que es basa la federació espanyola és que la Copa d'Espanya de Voleibol és un torneig que es juga des de fa set anys i com que és oficial, es regeix per la normativa de la pròpia federació. En un comunicat exposa com aquesta decisió no és perquè "únicament s'exigeix complir amb el recorregut a les Normes de Competició i no existeix cap limitació pel fet de tenir Síndrome de Down". Així insisteix, en que la jugadora pot "participar sense cap problema amb l'equip de la seva edat".De la mateixa manera, el Club Voleibol Esplugues també ha explicat a través de les xarxes com han proposat donar tots els partits per perduts, per així poder jugar amb la Laia a l'equip. Però així i tot no se'ls ha permès. En aquest sentit, el club defensa que l'objectiu primordial a aquestes edats és fomentar el treball en equip i divertir-se, i ha denunciat com la RFEVB com la Copa d'Espanya "valoren més les normes que el benefici comú".

