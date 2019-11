El Govern recorrerà a Europa el decret que permet a l'Estat tancar webs sense ordre judicial

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dimarts una "ofensiva jurídica i política" del Govern contra el decret que permet a l'executiu espanyol tancar pàgines web sense ordre judicial , només amb una ordre del ministeri d'Economia, i que ha entrat en vigor hores abans. Puigneró ha detallat que aquesta ofensiva passa per un recurs a instàncies europees, així com per formar un "front comú" amb altres comunitats autònomes.Puigneró ha assegurat que el decret "es carrega el model digital de l'Estat de les autonomies sota el pretext de la seguretat nacional", i l'ha definit com un "155 per la porta del darrere". "És el procés més gran de centralització des de la LOAPA", ha lamentat.Per oposar-s'hi, el Govern pretén engegar un front comú amb altres territoris de l'Estat, perquè és una mesura feta pensant-hi en Catalunya "afecta totes les comunitats autònomes", ha explicat. Igualment es proposa recórrer a instàncies europees perquè, el decret "podria vulnerar reglaments i directives de la UE en l'àmbit dels drets digitals"."El govern espanyol es vol atorgar el ple poder per intervenir Internet sense ordre judicial. Un fet que l'apropa més a les pràctiques d'altres països com la Xina que a un estat de la Unió Europea", ha considerat Puigneró.El conseller també ha lamentat que hagi estat "un govern en funcions" qui hagi decretat la mesura, "amb caràcter d’urgència, en campanya electoral i amb una deslleialtat institucional que no havíem vist fins ara".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor