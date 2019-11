Arrimadas amenaça Sanchis de cessar-lo «amb el 155» al debat de TV3

"El primer que farem serà cessar-lo". Aquesta és l'amenaça que ha expressat la candidata de Cs per Barcelona al 10-N, Inés Arrimadas, dirigida al director de TV3 i moderador del debat, Vicent Sanchis. Una amenaça expressada en el seu primer torn de paraula, i que no ve de nou: Arrimadas ja va mostrar una "carta de dimissió" a Sanchis en el debat electoral del 28-A, i ha tornat a mostrar-li la mateixa carta també aquest dimarts."Per dignitat, li torno a portar la carta de dimissió", ha etzibat Arrimadas a Sanchis, tot acusant-lo de sectarisme en la cadena que dirigeix, i tirant-li en cara el seu sou de "110.000 euros" anuals. Arrimadas també ha precisat des d'on pensa materialitzar la seva amenaça, que no és des del Govern de la Generalitat: "el farem fora amb el 155", ha precisat.Just després d'Arrimadas, la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, s'ha sumat a les crítiques directes a Sanchis i a TV3. La dirigent popular l'ha acusat d'haver fet de l'emissora "una secta", i ha assegurat que ha "dubtat" d'anar-hi. "Pensava denunciar aquesta degradació profunda i anar-me'n", ha assegurat, per precisar que ha decidit finalment quedar-se al debat per "respecte democràtic" als votants.

